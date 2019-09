Motores João Ribeiro e Pedro Tiago garantem títulos em Lousada Por

O Eurocircuito de Lousada serviu para consagrar João Ribeiro e Pedro Tiago como campeões na penúltima prova do Campeonato do Campeonato de Portugal de Ralicross (PTRX).

No Eurocircuito da Costilha Ribeiro ‘selou’ o cetro de Super 1600 enquanto Pedro Tiago fez o mesmo na categoria A1.6, sendo que o piloto de Paredes nem precisou de esperar pela vitória final para comemorar.

Este evento organizado pelo Clube Automóvel de Lousada, também valeu pelas lutas que se viveram em pista, com João Novo a impor-se na prova da Nacional 2RM, Nelson Barata a vencer nos Super Buggy, Daniel Pacheco nos Supercars, Rodrigo Ferreira nos Iniciados e Jorge Gonzaga no Kartcross.

Mesmo sem precisar de ganhar João Ribeiro venceu a derradeira final dos Super 1600, partindo para a última prova do campeonato já como virtual campeão. Atrás do piloto do Citroën Saxo ficou José Eduardo Rodrigues, que no seu Peugeot andou arredado das posições cimeiras nas qualificações, ficando o último lugar do pódio para Rogério Sousa, sempre muito rápido no seu Ford Fiesta.

José Artur Teixeira andou na frente da final Nacional A 1.6 de início, mas o piloto do Peugeot 106 não conseguiria manter-se no primeiro posto, que conseguiu segurar quando cumpriu a ‘joker lap’, mas o segundo lugar Pedro Tiago deu-lhe o título virtual. Atrás dele mais um Citroën Saxo, o de Leonel Sampaio.

Ainda mais disputada foi a Nacional 2RM, onde João Novo levou a melhor. O piloto do Peugeot 106 levou um toque quando discutia a posição com Adão Pinto. Desceu para último mas encetou uma recuperação que o levou até à traseira do Opel Astra do seu rival, que acabou por lhe roubar o comando. Luís Carvalho levou o seu Peugeot 206 à terceira posição.

Na Iniciação Rodrigo Correia teve um triunfo tranquilo. O piloto do Peugeot 205 conseguiu uma boa vantagem inicial sobre Gonçalo Macedo, que conseguiria levar o seu Volkswagen Polo ao segundo posto, após trocas de posições, já que Gonçalo Novo teve problemas de caixa de velocidades no Toyota Starlet e teve de contentar-se com o último lugar do pódio.

Jorge Gonzaga podia ter disputado a prova de Kartcross em modo de gestão, mas o já virtual campeão deu o máximo no seu ASK Evo 18 e impôs-se, diante de Pedro Palma (Hspot) e Pedro Rosário (Semog Bravo).

Já nos Super Buggy Nelson Barata dominou por completo. O piloto do Power NB levou a melhor sobre Mauro Reis (HSport TT) e Alexandre Durão (Toniauto), que ainda chegou a lutar com Ricardo Faria, antes do piloto do Atmos Storm abandonar.