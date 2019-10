Motores Chuva e nevoeiro ‘brindam’ novos campeões de Ralicross em Sever do Vouga Por

A chuva e o nevoeiro que se fizeram sentir em Sever do Vouga, na última prova do Campeonato de Portugal de Ralicross (PTRX) de 2019 não impediu o espetáculo.

Na pista do Alto do Roçário havia títulos para atribuir, sendo que Rodrigo Correia foi o primeiro da tarde a consegui-lo na Iniciação. Seguiram-se João Novo na Nacional 2 RM e Mauro Reis nos Super Buggy.

Entre as máquinas mais potentes, dos Supercars, Pedro Matos confirmou aquilo que já havia mostrado na véspera. E se o piloto do Citroën DS3 impôs-se numa prova em que Joaquim Santos teve problemas no seu Ford Focus. Ainda chegou a rodar no segundo posto, mas na ‘joker lap’ perderia o posto para Daniel Pacheco, que se impôs na Divisão, com Santos a ser terceiro.

Já com o título assegurado antes da prova do Vouga Sport Club, João Ribeiro dominou os acontecimentos, tirando mais uma vez partido do seu Citroën Saxo Kit Car. Ao afastar-se da concorrência evitou as confusões atrás de si, com Joaquim Machado e o seu Peugeot 208 a conseguirem emergir na segunda posição, com Hélder Ribeiro a ser terceiro depois de um aceso duelo com Mário Teixeira.

Também campeão da sua categoria antes desta jornada, Pedro Tiago venceu a Nacional A 1.6, mas teve de se empenhar para bater Leonel Sampaio, numa luta entre Citroën Saxo, enquanto na Nacional 2 RM João Novo levou a melhor.

Para o piloto do Peugeot 106 a vitória em Sever foi determinante, uma vez que com ela garantiu o cetro. Mas a prova dos ‘duas rodas motrizes’ valeu pela discussão da segunda posição, com Ricardo Soares em Toyota Starlet a levar a melhor sobre Adão Pinto e o seu Opel Astra.

Rodrigo Correia venceu na Iniciação e garantiu o título da categoria, apesar de Gonçalo Macedo (Volkswagen Polo) nunca terem dado descanso ao piloto do Peugeot 205. Gonçalo Novo subiu ao último lugar do pódio, que corresponde à sua posição final no campeonato.

Já Nelson Barata fez o pleno nos Super Buggy. O piloto do Power NB bateu Mauro Reis (Hsport), que acabou por ser campeão, numa jornada onde a competição de Kartcros foi ganha por José Mota (Semog Bravo). Rui Nunes (Semog Bravo) foi segundo depois de um duelo com Luís Almeida (LBS RX01).