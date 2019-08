Motores Primeiras ‘hostilidades’ em Montalegre Por

Teve lugar hoje a primeira jornada das provas de suporte à quinta ronda da TitanRX, o campeonato internacional de Ralicross que pela primeira vez usa o ‘palco’ da pista de Montalegre.

Na Super 1600 Mário Teixeira e Rogério Sousa dividiram as vitórias e o segundo lugar nas duas corridas de qualificação. Com Teixeira a ganhar no primeiro confronto e Sousa a fazer o mesmo no segundo, sempre com um a ser o maior opositor do outro.

Joaquim Machado foi o terceiro nas duas corridas, sempre com André Sousa ‘colado’ a si. Celmo Gicho fechou o top cinco, naquele que é um regresso pontual à competição, depois de um longo período de paragem.

A segunda corrida decidiu-se à terceira volta, com os dois primeiros a ganhar alguma vantagem, com o seu regresso da ‘joker lap’ a gerar a confusão, com toques a afetarem mais Mário Teixeira do que Rogério Sousa. Joaquim Machado foi o mais afetado pelo imbróglio que então se gerou.

No Kartcross a primeira corrida foi dominada por pilotos espanhóis, com os Semog a serem os conjuntos mais numerosos no pelotão. Ivan Chinchilla venceu, beneficiando de um bom arranque e da ‘pole position’ que lhe saiu em sorteio.

Chinchilla ainda teria uma forte oposição por parte de Antón Miras, segundo no final, enquanto Rui Nunes foi terceiro, seguido por Daniela Godinho.

Já na segunda corrida Ivan Chinchilla voltou a impor-se diante de Antón Miras e Rui Nunes, mas desta vez José Carlos Pinheiro e Rui Godinho completaram o top cinco.