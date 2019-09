Motores PTRX em Montalegre decide primeiro título de 2019 Por

A sexta jornada do Campeonato de Portugal de Ralicross (PTRX), que teve lugar este fim de semana em Montalegre, previa-se decisiva e foi-o para o Kartcross, onde Jorge Gonzaga garantiu o título.

Na prova organizada pelo Clube Automóvel de Vila Real assistiu-se a intensas lutas, mas a indecisão permanece para a maioria das categorias.

Mário Teixeira tirou bom partido do seu Ford Fiesta para bater João Ribeiro e o Citroën Saxo, líderes do campeonato nos Super 1600. José Queirós, no Peugeot 206, teve de lutar bastante para garantir o último lugar do pódio, face a André Sousa, em Peugeot 207, e António Sousa, em Peugeot 208.

Já Pedro Tiago impôs o seu Citroën Saxo foram a força a bater na Super Nacional A 1.6, face a Américo Sousa e Leonel Sampaio. Um panorama muito diferente ao da Nacional 2 RM, onde Paulo Sousa teve que se empenhar para se impor na Nacional 2 RM.

João Novo e o Peugeot 106 foi quem mais trabalho deu ao piloto do BMW E30, mas um toque com Adão Pinto à saída da ‘joker lap’ acabou por lhe custar tempo precioso. Conseguiria depois deixa para trás o piloto do Opel Astra para garantir o segundo posto à frente deste.

Gonçalo Novo levou a melhor na Iniciação, prova marcada por um toque entre o Peugeot 205 de Rodrigo Correia e o Toyota Corolla de André Monteiro, que liderou até à ‘joker lap’, altura em que Novo e o Toyota Starlet amatelo assumiram a liderança. De qualquer modo André Monteiro seria desclassificado e quem subiu à segunda posição foi Gonçalo Macedo, apesar de problemas na transmissão do seu Volkswagen Polo. Rodrigo Correia acabou promovido ao último lugar do pódio.

No Kartcrpss Jorge Gonzaga (ASK Evo 18) chegou viu e venceu, impondo-se com autoridade, depois de arrancar bem, evitar a confusão que se gerou na primeira curva e que ‘estragou’ a corrida a Mikel Vila e Alexandre Borges. Sérgio Castro (ASK Evo 16), acabaria no segundo posto, na frente de Rui Nunes (Semog Bravo).

Finalmente entre os Super Buggy Mauro Reis (Hsport TT) repetiu o desempenho de sábado e bateu a concorrência, protagonizada sobretudo por Arménio Rodrigues (GRT MXG) e Nélson Barata (Toniauto PowerUB).

O Campeonato de Portugal de Ralicross ruma agora para Lousada, para a disputa da penúltima prova do calendário, a 22 e 23 de setembro.