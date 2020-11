Economia Primavera e Refood vão ajudar famílias carenciadas e apoiar restaurantes Por

O movimento #MultiplicarONatal irá canalizar a verba habitualmente destinada ao jantar de Natal dos colaboradores das empresas para uma causa: apoiar as famílias carenciadas e dar um apoio ao setor da restauração.

De forma a apoiar o setor da restauração, fortemente afetado pela pandemia, e as famílias com maiores dificuldades financeiras, a multinacional Primavera BSS vai oferecer uma ceia de Natal a 300 famílias residentes em vários pontos do território nacional, em parceria com a Refood – organização sem fins lucrativos que atua em todo o território nacional, distribuindo pela população mais carenciada os excedentes dos restaurantes aderentes a esta rede solidária.

O movimento #MultiplicarONatal surge por iniciativa da Primavera, que neste ano irá canalizar a verba habitualmente destinada ao jantar de Natal dos colaboradores para esta causa, proporcionando trabalho aos restaurantes e, simultaneamente, ajudando as famílias numa altura tão simbólica.

Uma vez que em 2020 não se realizarão os tradicionais eventos de Natal das empresas, a Primavera convida-as a juntarem-se a este movimento, convertendo esse valor em refeições completas para famílias.

Para Rita Cadillon, diretora de Recursos Humanos da tecnológica, “por cada colaborador vamos oferecer um jantar de Natal a uma família, elevando ainda mais o enorme espírito solidário que aqui se vive”.

“A família Primavera tem um sentido de comunidade muito forte, que muito nos orgulha e que se for replicado por outras organizações conseguiremos proporcionar uma quadra mais feliz para todos”, destaca.

A tecnológica já iniciou os contactos com a sua rede de parceiros e clientes, convidando-os a aderir ao movimento apadrinhado pela Refood, que se disponibilizou para apoiar logisticamente.

Hunter Halder, fundador da Refood, destaca que “os portugueses são muito solidários”, pelo que manifesta a “certeza de que todos os colaboradores das empresas que tenham possibilidades gostarão de saber que a verba do seu jantar da empresa irá ajudar quem está com dificuldades”.

“E realço que são todos bem-vindos a participar como voluntários Refood. É uma iniciativa muito nobre da Primavera, que acolhemos com muito agrado e que gostaríamos de ver replicada para podermos levar a Ceia de Natal a muitas mais pessoas que precisam”, conclui.