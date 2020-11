Desporto Morreu Diego Maradona, aos 60 anos Por

Diego Armando Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu hoje na sua residência, na Argentina, aos 60 anos, anunciou o seu agente e amigo Marias Morla, segundo a agência espanhola EFE.

A lenda do futebol mundial foi vítima de uma paragem cardiorrespiratória, segundo está a ser avançado pela imprensa argentina, já com eco mundial, ou não se estivesse a falar de uma das figuras mais míticas do desporto.

Maradona encontrava-se a recuperar de uma intervenção cirúrgica a um hematoma subdural.

Campeão do Mundo pela Argentina em 1986, que eternizado pelas jogadas, pelas fintas e pelos golos, com destaque para o duelo emblemático frente à Inglaterra, ‘El Dios’ foi sempre uma figura do futebol.

Lenda do Nápoles, onde ainda hoje é tido como a maior referência de sempre do San Paolo, Diego Maradona viveu para o futebol mas teve uma vida marcada por excessos e uma ligação com drogas que chegou a colocá-lo em risco de vida, por diversas vezes.

Em algumas ocasiões, Maradona foi vítima de enfartes e problemas de coração, acabando por não resistir a um ataque cardíaco sofrido nesta quarta-feira.