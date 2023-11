Nas Notícias My Next Steps: um programa para organizações que querem impactar colaboradores na transição para a reforma Por

A 55+, startup dedicada à economia social que visa empoderar e integrar pessoas com mais de 55 anos no mercado de trabalho e sociedade, lançou o programa “My Next Steps” para apoiar as empresas e entidades públicas no processo da reforma dos seus trabalhadores, motivando e inspirando as pessoas a viverem, com propósito, todo o ciclo da sua vida. As entidades poderão aderir a um programa de grupo por um dia ou sessões de coaching.

Com a convicção de que a transição da vida ativa para a reforma precisa de acompanhamento e apoio, a startup 55+ criou um programa inovador em Portugal.

O objetivo é empoderar os profissionais que se encontram na fase de encerramento do ciclo profissional, bem como apoiar as empresas na missão de assegurar uma jornada positiva no momento de saída dos seus colaboradores rumo à reforma.

My Next Steps: Como funciona o programa?

Comprovada por estudos académicos e pela experiência acumulada de 5 anos de atividade da 55+, o “My Next Steps” é um programa desenhado por uma equipa multidisciplinar.

Esta equipa antecipa questões relacionadas com a transição para a reforma, capacitando os indivíduos de ferramentas para combater possíveis efeitos negativos de uma profunda mudança de vida.

Ao apoiar na transição para a reforma, a 55+ ajuda os participantes a explorar novas oportunidades após a carreira. Ao mesmo tempo, ajuda a enfrentar desafios emocionais, financeiros, entre múltiplos outros, que surgem com esta mudança.

Para fazer crescer a sua missão nesta jornada que se quer acompanhada, sustentada e positiva, a 55+ está numa procura ativa de empresas que queiram aderir ao programa e conceder estas ferramentas aos seus ativos em fase de pré-reforma.

Os participantes poderão contar com apoio nas áreas de autoconhecimento e identidade, planeamento financeiro, transição emocional, definição de objetivos, bem-estar físico e mental, networking e socialização, flexibilidade e adaptação.

“É necessário planear e implementar programas de intervenção”

“Apesar de uma crescente importância por parte das pessoas para a criação de um plano para a reforma, as empresas, por vezes, não têm recursos para antecipar e desenvolver esta preparação pois, o mercado dos recursos humanos conta com enormes e múltiplos desafios. Importa não esquecer esta franja de pessoas e reavaliar as estratégias, sendo necessário planear e implementar programas de intervenção que promovam ativamente o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas”, diz Elena Duran, CEO e fundadora da 55+.

O “My Next Steps” foi pensado para duas variantes formativas: poderá ser desenvolvido em grupo ou individual. Estendendo-se por oito horas, o programa de grupo visa até 30 trabalhadores e aposta na imersão com especialistas que ajudarão os participantes a capacitar-se, inspirar-se e definir o seu propósito, terminando o dia com um plano de ação para o futuro.

Já as sessões de coaching individual contam com um mínimo de duas sessões de duas horas por pessoa. Posteriormente a 55+ faz um follow-up para oferecer suporte adicional aos participantes durante o período de transição.

Ainda assim, as opções de formato podem ser personalizadas de acordo com as necessidades e preferências de cada empresa.

Para além de conteúdo teórico, este programa inclui ainda palestras, atividades práticas, discussões em grupo, histórias inspiradoras e exercícios de reflexão, com estudos de caso para tornar o programa envolvente e interativo.

Os formadores especialistas em cada uma das áreas apresentadas no programa são membros da equipa 55+, palestrantes da longevidade e talentos 55+ que contam em primeira mão a sua história.

“Queremos desafiar a ideia de que a vida se resume a estudar, trabalhar e depois reformar (o chamado “3-phase life”). Em vez disso, estamos a promover uma mudança de paradigma em direção ao “Multi-Stage Life”, reconhecendo que as pessoas têm a capacidade de se reinventar e procurar novos objetivos em várias etapas ao longo das suas vidas”, conclui Elena Duran.

Note-se que um estudo realizado pelas Universidades de Viena, na Áustria, e de Cambridge, no Reino Unido, destaca a preocupante relação entre o isolamento social prolongado e a solidão, particularmente entre a população idosa.

Os cientistas compararam os efeitos do isolamento social de oito horas com a privação de alimentos durante o mesmo período.

Surpreendentemente, ambos os cenários resultaram numa diminuição da energia e um aumento da fadiga, com a sensação de cansaço equiparável à privação de alimentos.

Para a população idosa, a solidão associada ao isolamento social pode ter impactos significativos na saúde física e mental a longo prazo.

É aqui que surge o “My Next Steps”, com a missão de desempenhar um papel fundamental na prevenção desses sintomas, oferecendo uma solução para garantir que as pessoas não enfrentam o isolamento e permanecem ativas.

O que é a startup 55+?

A 55+ nasceu em outubro de 2018, pelas mãos de Elena Duran, como uma alternativa para as pessoas com mais de 55 anos inativas pelo desemprego ou pela reforma.

Com uma visão de melhorar a qualidade de vida das pessoas com mais de 55 anos e ser uma solução para mostrar, realçar e reconhecer o valor e a experiência das pessoas mais velhas, tem como grande objetivo reduzir o idadismo.

Pro outro lado, procura consolidar uma sociedade que valoriza todo o ciclo da vida ao ligar estes indivíduos que prestam serviços a quem precise dos mais diversos trabalhos como pequenas reparações ou aulas de línguas.