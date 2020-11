Nas Notícias Mais 71 mortos por covid-19 e 5290 novos casos de infeção Por

Número de casos ativos volta a subir, depois de uma descida registada ontem. Há mais 11 pacientes internados em unidades de cuidados intensivos.

Portugal regista nesta quarta-feira mais 71 mortos por covid-19 e 5290 novos casos de infeção, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado hoje.

O número de internamentos hospitalares diminuiu, nas últimas 24 horas, com 3251 pacientes em unidades de saúde (menos 24 do que ontem), mas há mais doentes em unidades de cuidados intensivos (517, mais 11 do que no anterior boletim epidemiológico).

Outro dado relevante é o número de casos ativos, que volta a subir. Há hoje 80 528 casos, mais 96 do que na terça-feira.

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 4127 óbitos e 274 011 casos de infeção pelo novo coronavírus.