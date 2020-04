Economia Preços dos combustíveis com queda acentuada na próxima semana Por

Os preços dos combustíveis vão cair na próxima semana, como reflexo da queda histórica das cotações do petróleo nos últimos dias.

Com a matéria-prima a chegar a ser negociada em valores negativos – por impossibilidade de armazenamento, os produtores tiveram de pagar para vender –, os combustíveis devem ficar entre 3,5 a quatro cêntimos mais baratos por litro.

Em média, o litro de gasóleo vai cair para os 1,17 euros por litro, um mínimo que não era alcançado desde julho de 2017.

Já a gasolina simples deverá rondar os 1,22 euros por litro, um valor registado pela última vez em… 2014.

As descidas nos preços dos combustíveis deverão ser sentidas já a partir de segunda-feira.

Comparando com os valores do final de 2019, são quedas na ordem dos 16 por cento, no caso do gasóleo, e de 18 por cento, no caso da gasolina, isto após o preço do barril de Brent (que serve de referência às importações) ter caído 23 por cento só esta semana.