Glikenhaus começa a preparar o seu projeto de Le Mans Hypercar

O pequeno construtor de carros desportivos Glikenhaus está a preparar a sua entrada no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) e o seu novo Le Mans HyperCar para 2021.

E para este seu novo projeto o fabricante já escolheu associar-se com a francesa Pipo Moteurs para o V8 biturbo que vai animar o 007 Hypercar inscrito pela Scuderia Cameron Glikenhaus.

A Pipo é conhecida pelos seus bons resultados no âmbito do ralicross, nomeadamente na conceção do Peugeot 206 WRC e do Citroën WRX que Petter Solberg utilizou na disciplina, mas também por ter colaborado já com a Ford e com a Hyundai. Daí que possua já uma vasta experiência internacional.

Jim Glikenhaus, o CEO da SCG – detentora da Glikenhaus –, diz-se confiante em lutar futuramente pela vitória nas 24 Horas de Le Mans, e que “a Pipo Moteurs tem a mesma ambição, como provam todos os seus sucessos nas últimas décadas”. Até porque aquilo que percebeu dos contactos com os responsáveis da estrutura francesa.

Tudo aponta para que o V8 agora revelado pela Pipo seja resultado de uma evolução de duas versões d um V4 turbo concebido pela empresa gaulesa no WRC e no Ralicross, sendo que está previsto o seu funcionamento em banco de ensaios para outubro deste ano e possa rodar no ‘dorso’ do Glinkenhaus 007C em janeiro de 2021, a tempo de participar nas 1000 Milhas de Sebring.

