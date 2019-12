Preço da carne acelera inflação no Brasil em novembro

A subida do preço da carne fez a inflação no Brasil acelerar para 0,51 por cento em novembro, o maior aumento registado no mês desde 2015, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No mesmo mês do ano passado, o Brasil registou deflação de 0,21 por cento.

No acumulado de 2019, a inflação no país cresceu 3,12 por cento e, nos últimos 12 meses, acelerou em 3,27 por cento.

O IBGE destacou que “dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete registaram alta no mês de novembro, com destaque para despesas pessoais (1,24 por cento), alimentação e bebidas (0,72 por cento), e habitação, que passou de uma deflação de 0,61 por cento em outubro para alta de 0,71 em novembro”.

Juntos estes três grupos corresponderam a cerca de 82 por cento da inflação registada no último mês.

“A aceleração [dos preços] no grupo alimentação e bebidas deveu-se, principalmente, ao comportamento das carnes, que registaram alta de 8,09 por cento e contribuíram com o maior impacto individual [para a inflação] no mês (0,22 pontos percentuais)”, explicou Pedro Kislanov, gestor de pesquisa do IBGE.

Pedro Kislanov esclareceu que o aumento nos preços da carne no Brasil foi provocada pela subida na maior procura de compras da China e pela desvalorização do real face ao dólar.

“Isso incentiva a exportação, restringindo a oferta interna e elevando o preço dos produtos”, disse o gestor do IBGE.

Embora tenha aumentado em relação aos meses anteriores, a inflação no Brasil não preocupa porque mantêm-se dentro da meta fixada pelo Governo para 2019, de 4,25 por cento, com intervalo de tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo.