Natxo quer que Tondela seja a primeira equipa a vencer em casa do Famalicão

O treinador Natxo González quer que o Tondela seja a primeira equipa a vencer em casa do Famalicão, apesar de hoje ter reconhecido a “máxima dificuldade” do jogo da 13.ª jornada da I Liga de futebol.

“É uma equipa que já não surpreende nada, depois destas jornadas nos lugares de topo e é muito poderosa em casa, com muitos golos marcados, ou seja, é um jogo de máxima dificuldade, máxima motivação para tentarmos ser os primeiros da liga a ganhar no seu estádio”, assumiu Natxo González.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado, às 18:00, no Estádio Municipal de Famalicão, o técnico espanhol acrescentou que, “independentemente do rival e da classificação”, o “trabalho e dedicação são sempre no máximo para conseguir ganhar”.

Natxo González conhece, pela primeira vez na liga portuguesa, o ‘sabor’ de duas derrotas seguidas e, apesar de reconhecer que “é uma sensação nova”, admitiu que “a dificuldade faz parte da profissão” e que a equipa está “toda a trabalhar” para “resolver o problema” da falta de golos.

“Estamos a fazer poucos golos e necessitamos de golos para ganhar. Estamos muito bem defensivamente, mas faltam os golos e temos todos a máxima responsabilidade nisso. Não estamos a dizer que são os avançados que não fazem golo, não, assumimos todos a responsabilidade de chegar à baliza contrária”, assinalou.

Nesse sentido, o técnico avançou que o plantel está concentrado em “trabalhar para criar mais ocasiões” e “mais oportunidades de marcar golo”, com o objetivo de conquistar três pontos em casa do Famalicão.

Um adversário que Natxo González considerou ser “uma equipa que vai tentar ter ‘muita bola’ e atacar muito a baliza” do Tondela, mas lembrando que “está há três partidas sem ganhar e vem de uma derrota”.

“É uma equipa ofensiva, porque tem jogadores para jogar dessa maneira, mas nós também temos de provocar as nossas oportunidades, sem perder a nossa eficácia defensiva”, avisou.

O Tondela, 10.º colocado, com 15 pontos, visita o estádio do Famalicão, no terceiro lugar, com 24, a partir das 18:00 de sábado, em jogo da 13ª jornada da I Liga de futebol.