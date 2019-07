PR moçambicano diz que Estado da Nação é de “esperança e promissor”

Maputo, 31 jul 2019 (Lusa) – O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, caraterizou hoje o Estado da Nação como de “esperança e de um futuro promissor”, assinalando que o país superou adversidades no plano económico, social e político nos últimos cinco anos.

“Podemos afirmar, com a mesma convicção e orgulho, que o Estado da Nação é de esperança e de um horizonte promissor”, declarou Filipe Nyusi, falando hoje na Assembleia da República sobre a situação geral do país.

Num discurso mais centrado na análise do mandato de cinco anos, prestes a terminar, Filipe Nyusi defendeu que o seu Governo conseguiu manter o país de pé perante a crise económica e financeira provocada pelas dívidas ocultas, encontrando formas de financiamento mais favoráveis no mercado internacional.

“Podemos, hoje, afirmar que fizemos a travessia de um mar de adversidades, superámos essas dificuldades, porque estávamos claros do nosso caminho e estávamos certos do nosso destino”, declarou o Presidente.

O chefe de Estado destacou a assinatura na quinta-feira na serra da Gorongosa, província de Sofala, centro do país, do acordo de cessação das hostilidades militares com o líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo, principal partido da oposição), Ossufo Momade, como corolário do compromisso com a paz e um alicerce fundamental para o desenvolvimento social e económico.

No plano económico, prosseguiu, o país registou avanços assinaláveis na agricultura, pecuária, turismo e indústria.

“Aumentámos a produção de cereais de 2,5 milhões de toneladas para 3,2 milhões de toneladas e as culturas de rendimento de 63 mil toneladas para 129 mil toneladas”, frisou o Presidente moçambicano.

A política macroeconómica do Governo permitiu que a inflação se situe hoje abaixo de 5 por cento face aos cerca de 30 por cento, quando o atual executivo tomou posse em 2015, acrescentou.

Na esfera social, prosseguiu, houve uma forte expansão dos serviços de saúde, educação, abastecimento de água e de eletricidade.

Os transportes e comunicações, estradas e pontes também conheceram um grande crescimento nos últimos cinco anos, acrescentou.