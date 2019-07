Motores ‘Nata’ do drift nacional ruma a Ourém Por

Ourém torna-se na capital da adrenalina ao receber a segunda prova do Campeonato de Portugal de Drift, numa oprganização do Centro Cultural e Recreativo do Olival – Olival Motorizado.

A competição vai desenrolar-se nos dias 3 e 4 de agosto, no Parque da Feira da cidade, junto ao Centro de Negócios.

É a partir do centro da mancha urbana da cidade que a nata da modalidade reúne-se para a segunda prova do Campeonato de Portugal de Drift, “transportando” para todo o mundo as aventuras e peripécias criadas na pista concebida para o efeito.

Na prova do Olival Motorizado, que conta com o apoio do Município de Ourém, vão estar envolvidas várias dezenas de equipas para alimentar três categorias diferentes, nomeadamente Pro, Semi Pro e Iniciados.

Com o crescente empenho de clubes e Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), a competição orientada pelo Olival Motorizado já atraiu pilotos espanhóis que se juntam aos melhores portugueses da disciplina.

Diogo Correia, com 120 pontos, lidera a classificação da categoria Pro, seguido de Marcos Vieira, com 98, e André Silva, com 86, segundo e terceiro, respectivamente. Já Ermelino Neto (74) e Armindo Martins (62) ocupam, por esta ordem, os lugares do “top five”.

Já a classificação Semi Pro é liderada por Fábio Cardoso, com 120 pontos, com Bruno Filipe Costa e João Salvador, com 96 e 92 pontos, nas posições seguintes, trazendo atrás de si Carlos Filipe Carvalho (71) e Ricardo Costa (58).

Quanto aos Iniciados, Apenas Nuno Ferreira pontuou, com ganhos de 120 pontos, mas Bruno Miguel Costa e Marcelo Saraiva não vão baixar os braços em Ourém e querem entrar na discussão do ceptro da respetiva categoria.

O período matinal de sábado está reservado para os habituais treinos livres, a partir das 9h30. Para a tarde, toda a orgânica está centrada nas qualificações das três categorias, sendo a primeira agendada para as 14h00.

Parte da manhã de domingo está reservada para os treinos e “warm up”, às 9h30, com as batalhas programadas para as 11h00. As qualificações iniciar-se-ão pelas 15h00 e, as tão esperadas finais, estão marcadas para as 16h30, seguindo-se, pelas 18h00, a cerimónia da entrega dos prémios aos vencedores.