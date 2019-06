Hoje é dia 6 de junho, nasce Malangatana, artista plástico e poeta moçambicano Por

Malangatana foi um célebre artista plástico e poeta, que nasceu a 6 de junho de 1936, em Moçambique, e morreu em Matosinhos, Portugal, a 5 de janeiro de 2011. A expressão da sua arte fez-se de diversas formas, através do desenho, da pintura, da escultura, cerâmica, murais, poesia e música.

Iniciou os seus estudos enquanto ajudava a sua mãe, completando a 3.ª classe, até que com 11 anos muda-se para Lourenço Marques – atual Maputo –, à procura de trabalho. Diversos ofícios humildes permitiram-lhe sobreviver e, como apanhador de bolas num clube de ténis, consegue retomar a aprendizagem.

Trabalhava durante o dia e estudava à noite. As aulas suscitaram proximidade com arquitetos e pessoas da arte. O trabalho permitiu conhecer Augusto Cabral, um homem que era frequentador do clube de ténis e que ofereceu a Malangatana algum material de pintura, ajudando-o também a vender os primeiros trabalhos.

Em 1958, ingressou num clube de artes, onde conhece e mantém contacto com outros nomes da área. A sua primeira exposição, coletiva, dá-se no ano seguinte, altura em que se torna artista profissional, com o apoio de Pancho Guedes, arquiteto português.

Malangatana tinha 25 anos quando apresenta a primeira exposição individual, em 1965, no Banco Nacional Ultramarino. Dois anos depois, publica alguns poemas, até que é indiciado como membro Frelimo: é preso, mas acaba absolvido.

Voltou a ser detido por motivos políticos, em 1971, em virtude da sua obra ‘25 de Setembro’, numa altura em que assegurara uma bolsa na Fundação Gulbenkian para estudar cerâmica. Malangatana volta a ser detido num centro de reeducação, como pena pelo comportamento na época colonial.

Após a independência de Moçambique, foi eleito deputado em 1990, pela Frelimo, e em 1998, é eleito para a Assembleia Municipal de Maputo (sendo reeleito em 2003).

Em Nampula, participa em diversas ações de alfabetização, tornando-se um dos fundadores do ‘Movimento Moçambicano para a Paz’. Fez parte dos ‘Artistas do Mundo contra o Apartheid’.

Ao longo da sua vida, Malangatana arrecadou diversos prémios, dos quais se destaca a medalha Nachingwea, pela contribuição para a cultura moçambicana, e investidura, a 16 de fevereiro de 1995, como Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique. Em 1997, a UNESCO nomeou-o ‘Artista pela Paz’ e foi-lhe entregue o prémio Príncipe Claus.

Recebeu o título de ‘Doutor Honoris Causa’ pela Universidade de Évora em 2010 e foi condecorado pelo governo francês como ‘Comendador das Artes e Letras’. Malangatana foi também um dos poucos estrangeiros a ser nomeado membro honorário da Academia de Artes da República Democrática Alemã. Morre a 5 de Janeiro de 2011, no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

