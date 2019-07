Indicador de Clima Económico em Moçambique fechou segundo trimestre em recuperação

O Indicador de Clima Económico (ICE) das empresas moçambicanas subiu em junho pelo terceiro mês consecutivo, embora de forma ligeira, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O índice subiu de 96,6 em maio para 96,9 em junho.

O INE refere que a subida foi influenciada principalmente pelas perspetivas favoráveis de emprego.

“O indicador do clima económico (ICE) recuperou ligeiramente depois do abrandamento registado entre os meses de janeiro e março, facto que esteve em linha com as expetativas de emprego apreciadas positivamente no período em análise”, lê-se no boletim de Indicadores de Confiança e de Clima Económico.

As expetativas de emprego contrapõem-se “à perspetiva de procura que continuou com perfil descendente pelo segundo trimestre consecutivo”.

Os indicadores de Confiança e de Clima Económico constituem uma publicação mensal sobre a conjuntura económica de Moçambique, compilada com base num inquérito de conjuntura realizado também todos os meses pelo INE às empresas do setor não financeiro.

“O estudo expressa a opinião de agentes económicos acerca da evolução e perspetiva da sua atividade, particularmente sobre emprego, procura, encomendas, preços, produção, vendas e limitações de atividade”, explica o INE moçambicano.