Portugal volta a bater máximos de mortos e novos casos de covid-19

Foram registados em Portugal, no último período de 24 horas, 156 mortos e 10 556 novos casos de infeção com covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Um dia depois do máximo de óbitos associados à pandemia ter sido fixado em 155, o recorde foi batido com os 156 hoje contabilizados.

Também o número de contágios diários registou um novo máximo, com os 10 556 novos casos hoje apresentados a superarem os 10 176 da passada sexta-feira.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a mais afetada, com 3793 novos casos, seguida de perto pelo Norte, com 3628.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram contabilizados 8236 mortes e 507 108 casos de infeção.

Hoje, estão ativos 116 328 casos de covid-19.

Já o total de recuperados aumentou para 382 544 pessoas, com 4460 pessoas a ficarem livres da doença nas últimas 24 horas.

Estão internados 4240 doentes em enfermaria e 596 em unidades de cuidados intensivos.