Portugal tenta garantir fase final da Liga das Nações frente à Itália em San Siro

A seleção portuguesa de futebol defronta hoje a Itália, em San Siro, num encontro em que o empate será suficiente para garantir o apuramento para a fase final da Liga das Nações, embora tenha duas baixas de ‘peso’.

Nas 12 vezes que Portugal jogou em Itália, o melhor que alcançou foi um empate (1-1), em 1967, e desta vez não vai contar com a sua grande figura, o capitão Cristiano Ronaldo, que continua ausente da seleção nacional, nem com Pepe, que está castigado.

A seleção nacional, que perdeu sempre que atuou no San Siro, em Milão, apenas necessita do empate hoje para garantir o primeiro lugar do grupo 3 da Liga A e já teve ‘pé e meio’ na fase final da Liga das Nações, mas um golo de Biraghi nos descontos deu a vitória à Itália na Polónia (1-0) e manteve os transalpinos na luta pelo apuramento.

Caso seja derrotado, Portugal terá nova oportunidade para assegurar a qualificação frente à Polónia, em Guimarães, em 20 de novembro, no jogo que encerra o grupo.

O encontro está agendado para as 20:45 (19:45 de Lisboa) e terá arbitragem do holandês Danny Makkelie.