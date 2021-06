Desporto Portugal na final do Euro sub-21 Por

A Seleção Nacional de sub-21 de Portugal está na final do Campeonato da Europa. A turma de Rui Jorge derrotou a Espanha, nesta quinta-feira, por 1-0, e tem lugar reservado na grande final do próximo domingo, onde tentará fazer história.

No Estádio Ljudski vrt, em Maribor, na Eslovénia, a turma das quinas enfrentou a pentacampeã Espanha, detentora do título, mas levou a melhor, valendo um golo no segundo tempo, apontado por Fábio Vieira a meias com Cuenca. O defesa espanhol, ao tentar cortar a bola, acabou por trair o guardião Álvaro Fernandéz.

Três dias após a vitória sobre a Itália nos quartos de final, a turma de sub-21 de Portugal bateu agora a Espanha e está na final da competição, que se vai jogar no próximo domingo frente a Alemanha ou Holanda, que ainda vão disputar a outra meia-final, nesta quinta-feira.