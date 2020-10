Economia Recessão em Portugal vai ser de 10 por cento, avisa o FMI Por

O Fundo Monetário Internacional (FMI) corrigiu hoje as previsões económicas para vários países e avisou que, no caso de Portugal, a recessão deverá chegar aos 10 por cento do produto interno bruto (PIB), quando em abril apontava apontava para os oito por cento.

As novas previsões foram hoje reveladas, no World Economic Outlook de outubro, relatório que antecipa uma recessão do PIB mundial de 4,4 por cento.

A estimativa do FMI é mais grave das que incidem sobre a recessão em Portugal, superando a previsão de 9,8 por cento feita em julho pela Comissão Europeia.

Já a OCDE, em junho, tinha avaliado uma contração de 9,4 por cento, apenas 0,1 por cento superior à feita pelo Conselho das Finanças Públicas no passado mês de setembro.

A previsão mais otimista é a do Banco de Portugal, que espera uma recessão na ordem dos 8,1 por cento, de acordo com a revisão publicada já este mês.

Para 2021, o FMI prevê que a economia portuguesa cresça 6,5 por cento, acima dos cinco por cento que tinha previsto de abril.

Num cenário global, a instituição liderada por Kristalina Georgieva recomendou um aumento da progressividade dos impostos nos países mais endividados e alertou para o aumento da pobreza e das desigualdades e para a perda de condições de vida nos países mais pequenos e mais dependentes do turismo.