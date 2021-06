Nas Notícias Como melhorar o aproveitamento escolar? Dicas para os pais ajudarem os filhos a estudar Por

A pandemia de covid-19 trouxe uma nova ‘normalidade’ ao ensino. Nos períodos em que as crianças tiveram aulas unicamente em casa, o acompanhamento por parte dos pais ganhou uma importância redobrada. As escolas voltaram a abrir, mas muitos pais optaram por manter um papel muito ativo das atividades escolares dos filhos, procurando agora saber como podem melhorar o aproveitamento escolar.

Encontrar o ritmo de aprendizagem

Há algumas estratégias com efeitos comprovados na melhoria do aproveitamento escolar. A primeira passa por ajudar a criança a encontrar o seu ritmo de aprendizagem, pois as crianças não aprendem todas à mesma velocidade.

Qualquer pai ou mãe gosta de ver o filho destacar-se como o melhor da turma, mas muitas vezes essa competitividade torna-se numa pressão que a criança poderá não aguentar, fazendo com que ‘não goste’ da escola.

É preciso respeitar o tempo que a criança leva a compreender a informação que lhe é transmitida nas aulas, para que seja assimilada de forma correta e não apenas para ser o mais rápido a responder àquela matéria em específico sem, no entanto, saber verdadeiramente o que está a responder.

Tirar proveito dos vários modelos de ensino

A forma como uma criança aprende na escola não é a mesma com que aprende em casa, ainda que seja por aula virtual. O ensino à distância marcou posição e promete ser uma opção válida para o futuro, pelo que os pais têm de manter os filhos ‘disponíveis’ para aprender seja na escola, seja em casa ou seja numa outra opção que venha a ser encontrada, para que não ‘prefiram’ estudar num dos casos e ‘relaxar’ quando tiverem de aprender no modelo do qual gostam menos.

Cultivar o gosto pela aprendizagem

A motivação é o principal trabalho dos pais ao nível da educação dos filhos. Mais do que ensinar, os pais têm de mostrar aos filhos as vantagens da aprendizagem, levando a que desenvolvam o gosto por conhecer e experimentar coisas novas.

Ajudar a organizar

Os momentos da pandemia em que o ensino teve de ser realizado à distância, com os alunos em casa, trouxe novos desafios aos pais. Foi preciso organizar a casa para que as crianças pudessem estudar e aprender, no meio de tantos focos de distração.

A organização é fundamental para uma boa assimilação da matéria. Para que a concentração dos filhos esteja no máximo, ajude-os a manter o espaço de aprendizagem organizado, assim como os livros, cadernos de apontamentos e restante material. É uma dica aparentemente simples, mas extremamente útil para um melhor aproveitamento escolar.

Manter contacto com os professores

Os professores também tiveram de se adaptar a uma nova realidade, procurando estratégias para manter os alunos interessados quando as aulas eram dadas unicamente por via remota. São também os professores quem melhor conhece a reação de cada aluno às várias mudanças que foram sendo implementadas devido à pandemia.

Mantenha contacto com os professores, para saber como os filhos estão a lidar com cada fase da matéria, assim como para perceber como se pode melhorar o aproveitamento escolar. Para as crianças, é um sinal de segurança, pois sentem que, se tiverem dúvidas, podem falar quer com os pais, quer com os professores, por saber que estão em sintonia.

Numa época de incertezas, o interesse e empenho dos pais tornam-se essenciais para melhorar o aproveitamento escolar dos filhos. E, quando não souberem esclarecer uma dúvida colocada pela criança, é a oportunidade ideal para dar o exemplo: se os pais forem aprender para esclarecer essa dúvida, os filhos percebem que dá gosto aprender, qualquer que seja a idade.