Desporto Portugal faz história no europeu de andebol Por

A seleção portuguesa de andebol derrotou a Hungria, por 34-26, nesta quarta-feira, em Malmö, na Suécia, em partida do Europeu da modalidade.

Já sem possibilidades de apuramento para as meias-finais da prova, a equipa de Paulo Jorge Pereira procurava uma vaga no Torneio pré-olímpico e a melhor prestação de sempre, depois do sétimo lugar alcançado no ano 2000.

Com este resultado, a turma das quinas chega ao terceiro lugar do grupo neste Europeu e ganha direito a realizar o jogo de atribuição dos quinto e sexto lugares da prova europeia e também fixa, desde já, a melhor classificação de sempre.

Face ao jogo desta quarta-feira, a equipa nacional fica com um saldo positivo de mais golos que o adversário de hoje e isso é fundamental nestas contas.