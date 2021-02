Desporto Morreu Alfredo Quintana Por

O guarda-redes de andebol do FC Porto Alfredo Quintana perdeu a luta pela vida nesta sexta-feira, confirmou o FC Porto, numa comunicação feita há momentos.

“A mensagem que nunca pensámos partilhar: o nosso querido Alfredo Quintana partiu hoje. Serás para sempre lembrado como um dos nossos. Um verdadeiro Dragão. Descansa em paz, Eterno Quintana!”, revela o clube.

O guarda-redes de 32 anos sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante um treino, na passada segunda-feira. Depois de ter sido assistido no local pelo INEM, foi transportado para o Hospital de São João, onde esteve internado, em coma induzido, na unidade de cuidados intensivos.

Enquanto Quintana lutava pela vida, gerou-se uma onda de solidariedade e apoio entre a comunidade desportiva, em particular do andebol, tendo as equipas do Sporting e Benfica envergado camisolas nos últimos jogos com o nome do internacional luso-cubano.

Também o FC Porto enviou diversas mensagens de apoio, através dos plantéis de diversas modalidades do clube, do andebol ao futebol.

A batalha de Quintana chegou ao estrangeiro e suscitou mensagens de conforto e de força de grandes clubes, como o Paris Saint-Germain, com votos de uma recuperação que lamentavelmente não se verificou.

O guarda-redes, que desde 2014 representava a seleção nacional, era um dos jogadores indiscutíveis do selecionador Paulo Jorge Pereira, tendo ajudado a levar a equipa de Portugal ao sexto lugar do Europeu de 2020 e ao 10.º lugar do Mundial de 2021.

Para a posteridade, fica a memória de um atleta notável, um desportista que respeitava o adversário.

“Não confundas inimigo com adversário. O inimigo quer o teu mal, o adversário quer o mesmo que tu: ganhar”, escreveu um dia Quintana, ilustrando a frase com um gesto carinhoso para com um jogador adversário, que também só queria ganhar.