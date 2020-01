Desporto Portugal estreia-se a ganhar na qualificação para o Mundial de futsal Por

A seleção portuguesa de futsal estreou-se hoje a vencer na Ronda de Elite de qualificação para o Mundial, impondo-se à Bielorrússia por 2-1 na jornada inaugural do Grupo A.

A ‘equipa das quinas’, que procura a sexta presença consecutiva no Campeonato do Mundo de futsal, esteve a perder, depois de Pavel Rogovik ter adiantado a Bielorrússia aos 20 minutos, mas conseguiu a reviravolta, com golos de Cardinal (28) e Tiago Brito (33).

Portugal lidera o Grupo A, com três pontos, enquanto Finlândia, seleção com a qual os lusos jogam na sexta-feira, e Itália somam um ponto, depois de hoje terem empatado 2-2 no primeiro encontro do agrupamento.

Os vencedores das quatro séries europeias têm entrada direta na competição, agendada para as cidades lituanas de Kaunas, Vilnius e Klaipeda, entre 12 de setembro e 04 de outubro, enquanto os segundos classificados discutirão as restantes vagas num ‘play-off’.