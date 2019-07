Portugal emite na quarta-feira até 1.250 milhões de euros em Obrigações do Tesouro a 10 e a 26 anos

Portugal regressa ao mercado na próxima quarta-feira para colocar até 1.250 milhões de euros em dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT) a 10 e a 26 anos, informou hoje o IGCP.

“O IGCP vai realizar no próximo dia 10 de julho pelas 10:30 dois leilões das linhas de OT com maturidade em junho de 2029 (OT 1,95 por cento 15 jun 2029) e em fevereiro de 2045 (OT 4,1 por cento 15 fev 2045)”, informou hoje a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

De acordo com a entidade liderada por Cristina Casalinho, os dois leilões têm um montante indicativo global entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.

No último leilão de OT a 10 anos comparável, em 12 de junho, Portugal colocou 625 milhões de euros em OT com maturidade em 15 de junho de 2029 à taxa de juro de 0,639 por cento, abaixo da taxa do anterior leilão comparável de 08 de maio, no qual foram colocados 800 milhões de euros à taxa de juro de 1,059 por cento, que também tinha sido um mínimo histórico.

No terceiro trimestre, que começou no início do mês, o IGCP prevê emissões de OT através da combinação de operações sindicadas por bancos e leilões, antecipando emitir entre 1.000 e 1.250 milhões de euros por leilão.

A entidade liderada por Cristina Casalinho antecipa também a realização de três leilões duplos de Bilhetes do Tesouro (BT) com maturidades entre três e 12 meses, num montante total entre 3.250 e quatro mil milhões de euros.