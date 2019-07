Motores Edgar Florindo leva a melhor no arranque do TCR Ibérico em Vila Real Por

Edgar Florindo fez a festa no começo do TCR Ibérico no 50º Circuito de Vila Real. O piloto do Cupra TCR foi o mais rápido nos treinos livres de hoje.

Florindo, que regressa este fim de semana à competição um ano depois da sua última participação no traçado transmontano, mostrou o ‘caminho’, apesar do favoritismo de Francisco Mora.

O líder do campeonato esteve na frente da tabela de tempos no começo da sessão, mas depois Edgar Florindo ‘saltou’ para a frente da tabela de tempos. Numa ‘guerra’ interna na Veloso Motorsport, o piloto de Vila Real bateu o seu companheiro de equipa por 0,443s. Desde o primeiro momento que tive boas sensações, começando por utilizar pneus usados na primeira sessão, para na seguinte ir evoluindo”, referiu Florindo visivelmente satisfeito.

Atrás de Florindo e de Mora ficou Robin Vaks, no melhor dos dois Honda Civic Type R da ALM Honda Racing, que ficaram separados por pouco mais de dois décimas, com Gustavo Moura a obter o quinto registo, no Audi RS3 LMS, atrás de Mattias Vahtel

A primeira sessão de treinos livres foi complicada para a equipa Bompiso Racing Team, na sequência de problemas de travões no Seat Leon, o que limitou o desempenho de Daniel Teixeira. Na segunda, o seu colega Joaquim Santos já teve oportunidade de impor um ritmo bem diferente.