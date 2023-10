Economia Economia portuguesa deverá crescer 1,2% em 2024, acima da Zona Euro Por

A economia portuguesa deverá crescer 2,3% neste ano e 1,2% em 2024, de acordo com as projeções da Allianz Trade*, acionista da COSEC- Companhia de Seguro de Créditos.

Os especialistas da Allianz Trade reviram, assim, em baixa as projeções para economia portuguesa para este ano, prevendo agora que o produto interno bruto (PIB) de Portugal avance 2,3%, quando, na última revisão – no verão -, antecipavam um crescimento económico de 2,5%. As previsões económicas para o próximo ano continuam a apontar para uma subida do PIB de 1,2%. A evolução económica deverá também ditar uma subida do desemprego, com a Allianz Trade a estimar uma taxa de desemprego de 7,4% neste ano e de 7,5% no ano que vem.

As exportações continuaram a ser um importante motor da economia nacional. Contudo, e tendo em conta que a economia da área do euro – destino de cerca de 70% das vendas ao exterior de Portugal – deverá registar um crescimento moderado neste ano, a Allianz Trade estima que as exportações nacionais cresçam também a um ritmo moderado no segundo semestre de 2023. As previsões apontam para um crescimento de 7,5% das exportações de bens e serviços (em termos reais) neste ano e de 0,4% para 2024.

A atividade turística continuará também a ser um dos motores do crescimento do PIB. Contudo, os especialistas da acionista da COSEC antecipam alguns fatores que podem conduzir a uma moderação da evolução da atividade nos próximos trimestres. Entre esses fatores está um ambiente macroeconómico mais difícil nos países de origem dos turistas (os principais mercados emissores de turistas para Portugal estão na Zona Euro).

A Allianz Trade admite que a queda real dos salários, que começou a ser sentida no ano passado, e o aperto das condições financeiras limitará também a capacidade de crescimento do turismo europeu em 2024. Por outro lado, e ainda a ter efeito sobre a atividade turística em Portugal, está a maior concorrência de destinos mais baratos na zona do Mediterrâneo, como é o caso da Turquia e Marrocos.

Quanto à inflação, as previsões sugerem que Portugal terminará o ano com uma inflação de 5,3%. E, em 2024, o índice de preços no consumidor deverá situar-se nos 3%.

Zona Euro a crescer quase 1% em 2024

O bloco da moeda única deverá crescer 0,6% em 2023 e 0,9% no próximo ano, de acordo com as estimativas dos especialistas da acionista da COSEC. A evolução económica na área do euro terá diferentes níveis, com a Allianz Trade a estimar que a Alemanha – um importante parceiro comercial de Portugal – registe uma contração de 0,3% em 2023, recuperando no próximo ano, devendo crescer 0,7%.

A França deverá avançar 0,9% neste ano e 0,7% em 2024. Por outro lado, a Espanha, deverá crescer 2,2% neste ano e 1,6% no próximo ano.

A inflação também deverá manter-se elevada neste ano e no próximo e ainda longe do objetivo de cerca de 2% traçado pelo Banco Central Europeu (BCE). As previsões da líder mundial em seguros de crédito sugerem que os países do euro terminem com uma taxa de inflação de 5,6% e de 3% em 2024.

Entre as principais economias, a Alemanha deverá fechar o ano com uma taxa de inflação na casa dos 6%, enquanto que no próximo ano deverá situar-se nos 2,8%. A França deverá terminar o ano com um índice de preços no consumidor na ordem dos 5,3% e de 2,6% no próximo ano. Espanha, por outro lado, deverá registar uma inflação na casa do 3,7% em 2023 e 2024.

Economia mundial continua a enfrentar desafios

A economia global vai continuar a enfrentar desafios nos próximos meses, com um crescimento fraco, devido aos efeitos, nomeadamente, do endurecimento da política monetária em grande parte das economias até ao final do próximo ano. Neste sentido, as estimativas apontam para um crescimento económico mundial de 2,7% neste ano e de 2,4% no próximo.

O PIB dos EUA, a maior economia do mundo, deverá avançar 2,2% neste ano e 1,1% do PIB em 2024, a taxa mais lenta desde 2009, de acordo com a Allianz Trade. Por outro lado, a China, a segunda maior economia do globo, terá um crescimento económico na casa dos 5,3% neste ano e de 4,7% em 2024. Ainda na Ásia-Pacífico, a economia japonesa deverá expandir 2,3% neste ano e 1,3% em 2024.