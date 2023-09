Economia Saiba quais são as fraudes mais comuns em NFT e proteja os seus criptoativos Por

Binance assinala o Dia Internacional do NFT sensibilizando os utilizadores para a proteção contra as fraudes mais comuns no âmbito dos NFTs

Os NFTs tomaram o mundo de assalto, transformando o mundo da arte e outras indústrias. O crescente interesse dos consumidores nos NFTs fez com que muitas comunidades de projetos NFT populares ficassem sujeitas a ataques de phishing. E isto tem provocado discussões sobre a melhor forma de protegermos os nossos criptoativos NFT.

Uma vez que o espaço dos NFT ainda está em crescimento, é muito importante mantermo-nos a par das táticas de burla mais comuns e das últimas novidades em matéria de segurança e proteção dos NFT.

Fraudes comuns em NFT

A Binance, o ecossistema global de blockchain por trás da maior bolsa de criptomoedas do mundo por volume de negociação, descreve como detetar os principais golpes e oferece dicas para proteger os NFTs.

‘Marketplaces’ falsos

Ao entrar no mundo dos NFTs, devemos fazer transações em plataformas legítimas, como a Binance NFT e outras. Os mercados de NFT falsos podem comprometer as credenciais e os ativos da nossa carteira; nunca devemos inserir as nossas informações em links, pop-ups ou e-mails.

Ofertas falsas

Devemos ter cuidado com as mensagens de correio eletrónico não solicitadas que alegam ofertas para o nosso NFT. Verifique sempre os endereços de email do remetente e as hiperligações antes de clicar nelas. Os burlões fazem-se muitas vezes passar por plataformas NFT legítimas, o que pode levar ao roubo das informações da sua carteira.

Suporte técnico falso

Procure assistência apenas nos canais oficiais de suporte do mercado NFT que utiliza. Os burlões podem enganar os utilizadores para que revelem as credenciais da carteira através de um falso suporte técnico.

Ofertas e passatempos falsos

Fazendo-se passar por funcionários de plataformas de negociação NFT populares, os burlões poderão contactar-nos através das redes sociais e pedir-nos que participemos na sua campanha de oferta de NFT. Verifique as contas das redes sociais e os links dos sites associados às promoções NFT para evitar ser vítima de tentativas de phishing.

Golpes de ‘Rug Pull’

Os golpes de “rug pull” (literalmente, ‘puxar o tapete’) são quando uma pessoa ou um grupo de pessoas lança uma coleção preliminar de NFTs para dar início a um projeto maior planeado para ser desenvolvido ao longo do tempo com um componente de jogo, um produto ou um evento. O problema é quando fogem com os milhões de dólares angariados antes de qualquer das ações prometidas poder ter lugar. Faça a sua pesquisa (‘Do Your Own Research’ – DYOR) para avaliar a legitimidade dos projetos NFT e das suas equipas. Envolva-se com comunidades ativas para obter investimentos credíveis em NFTs.

Contrafações de NFT

Os burlões podem facilmente roubar o trabalho de um criador digital e abrir uma conta num mercado NFT onde colocam a peça contrafeita em leilão. Verifique se os perfis dos vendedores têm marcações de verificação (‘verification ticks’) e utilize as ligações oficiais fornecidas pelos criadores para aceder às coleções de NFTs.

Esquemas ‘Pump and Dump’

Este termo refere-se a quando uma pessoa ou grupo compra agressivamente imensos NFTs para aumentar artificialmente a procura. Fazem-no num curto espaço de tempo para dar a impressão de que o NFT é popular (‘pump’) e, assim que recebe atenção, fazem o levantamento (‘dump’) quando o preço de venda atinge o valor com que se sentem confortáveis, deixando os licitantes mais altos com ativos sem valor. Analise sempre o histórico de transações do NFT que pretende adquirir. Várias transações efetuadas na mesma data podem indicar um esquema de ‘pump and dump’.

Como proteger a sua coleção de NFT

Os NFTs revolucionaram várias indústrias e capturaram a imaginação de gigantes da tecnologia, celebridades, desportistas (como o Cristiano Ronaldo, entre muitos outros) e colecionadores. No entanto, à medida que o espaço NFT continua a evoluir, é vulnerável a maus atores que procuram explorar a crescente popularidade da tecnologia. Para proteger os seus ativos NFT, considere estas dicas essenciais:

Tenha cuidado com as hiperligações: Evite clicar em links ou anexos de fontes desconhecidas. Procure sempre ajuda nos canais oficiais de atendimento ao cliente em sites de negociação reconhecidos de NFTs. DYOR em projetos de NFTs: Avalie os detalhes do projeto, incluindo websites, calendários e antecedentes dos criadores antes de investir, para avaliar o valor a longo prazo.

Verifique os endereços de contacto: Verifique a autenticidade dos endereços de cunhagem NFT (‘minting’) através de referências cruzadas com o website oficial do criador.

Proteja as credenciais da sua carteira: Proteja a sua frase-semente e evite partilhá-la com alguém. Utilize passwords fortes e ative a autenticação de dois fatores (2FA) para uma maior segurança da sua conta.

Utilize aplicações de carteira e extensões de browser legítimas: Descarregue aplicações de carteira e extensões de browser exclusivamente de fontes oficiais para se proteger contra tentativas de phishing.

Javier García de la Torre, Country Leader Iberia da Binance, disse a propósito: “Embora seja claro que a tecnologia por trás dos NFTs tem o potencial de revolucionar o mundo digital, o espaço dos NFTs ainda está na sua infância. Todo o ‘hype’ neste espaço pode tornar difícil determinar quem é um criador de confiança e quem é um mau ator. Por isso, devemos manter-nos atentos e procurar sempre DYOR antes de investir num ativo digital.”