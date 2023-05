Nas Notícias Quanto vai ser o meu salário líquido a partir de julho de 2023? Por

Quer saber quanto vai ganhar a partir de 2023? Confira aqui

Gerir o orçamento é uma tarefa diária e com as despesas a aumentarem frequentemente, os trabalhadores têm vindo a apelar às entidades patronais que atualizem as tabelas salariais. Daí que, a partir de julho de 2023, o salário líquido da globalidade dos trabalhadores sofra uma atualização. Quanto vou passar a receber a partir de julho de 2023? Esta é uma das maiores dúvidas que se vai colocando. Você trabalha por conta de outrem? Confira, pois, as nossas explicações e saiba tudo a este respeito.

Para se saber o valor a receber a partir de julho de 2023 é fundamental prever as contas e nada melhor do que fazê-lo através de um simulador de salário líquido que ajuda os trabalhadores por conta de outrem a compreenderem melhor o valor do salário que cairá na carteira tendo por base as tabelas de retenção na fonte do primeiro e do segundo semestre do ano, em separado.

Saber como gerir as finanças pessoais, poupar dinheiro e precaver despesas inesperadas é fundamental mas também saber o dinheiro com o qual se pode contar.

Quanto vou passar a receber a partir de julho de 2023? Para chegar a esta conclusão basta utilizar o simulador de salário líquido da Deco Proteste que utiliza a fórmula que é muito simples de entender como chegar ao salário líquido.

Salário líquido = salário bruto – descontos de IRS – descontos de Segurança Social

Este mecanismo, que poderá ser utilizado aqui, tem por base uma calculadora de salário líquido onde bastará a inserção dos dados do recibo de vencimento para que se consiga apurar o novo vencimento mensal.

Não ignore o facto de a percentagem da retenção na fonte em sede de IRS ter um peso fundamental na atribuição do valor mensal que você aufere. Ou seja, o seu escalão na tabela de retenção de IRS em 2023 acaba por influenciar o valor do ordenado final.

O salário líquido final poderá variar de acordo com a carga fiscal a que o trabalhador por conta de outrem está sujeito.

É também essencial para quem quiser renegociar o salário com a entidade patronal ou, por exemplo, procurar um novo emprego.

Os cálculos são simples e, através deles, poderá até perceber qual será o seu salário líquido a partir de julho de 2023 se recebe recebe subsídios de férias ou Natal por inteiro ou por via de duodécimos.

Importa reter também que será ainda possível determinar o seu valor mensal de vencimento de acordo com a forma como você, se é trabalhador por conta de outrem, recebe o subsídio de alimentação face aos valores máximos isentos de tributação.

Torna-se necessário que coloque os valores indicados na sua folha de vencimento anterior para ter uma noção rigorosa daquilo que será o seu salário líquido a partir de julho de 2023. Por isso, convém não se esquecer de colocar nos campos disponibilizados pelo simulador do salário líquido todos os componentes que lhe digam respeito.

Você recebe algum tipo de apoio que seja ou não isento de impostos? Não se esqueça de os referir para que o valor final revelado seja real e não com valores distorcidos.

Há quem receba o subsídio de alimentação em:

dinheiro;

cartão de refeição.

No caso de o seu ordenado ter ainda outras componentes de ajudas/apoios é importante levar isso em consideração para que se apure o vencimento líquido final.

Que dados preciso ter para simular o salário líquido?

Para simular o salário líquido existem alguns dados que você deve ter preparados para colocar no simulador do salário líquido a receber a partir de 2023.

Então, é necessário saber o seguinte:

1 – Salário bruto, ou seja, o salário base;

2 – Indicar a sua situação matrimonial e se tem um ou dois titulares;

3 – É fundamental indicar se tem a seu cargo dependentes e quantos;

4 – Deve indicar se recebe o subsídio de alimentação e a forma em que o recebe que pode ser em dinheiro ou em cartão de refeição;

5 – Mencione também como recebe o seu subsídio de Natal e Férias. Há quem receba por inteiro, outros metade de um deles em duodécimos, havendo que receba metade de ambos os subsídios em duodécimos.

6 – Tenha em atenção que deve referir todos os rendimentos que aufere sendo sujeitos a impostos ou não.

7 – O valor da tributação para efeitos de segurança social, geralmente de 11 por cento, também deverá ser indicado no cálculo.

O que as novas tabelas de retenção na fonte vão originar?

Basicamente, as novas tabelas de retenção na fonte vão originar um aumento do salário líquido, já que seguem uma lógica “de taxa marginal, em harmonia com os escalões de IRS que relevam para a liquidação anual do imposto, evitando assim situações de regressividade, em que a aumentos da remuneração mensal bruta correspondam diminuições da remuneração mensal líquida”.

Ou seja, o salário líquido a partir de julho de 2023 aumentará, deixando uma maior margem e poder de compra para os trabalhadores por conta de outrem.

Os valores do salário líquido a receber a partir de julho de 2023 vão ser ajustados cumprindo assim uma medida tomada pelo governo de António Costa através do Despacho n.º 1296-B/2023, de 25 de janeiro.

No Diário da República, o governo justificou esta entrada em vigor das novas tabelas por conta de responder ao “esforço do ajustamento que tem vindo a ser feito com vista à aproximação do imposto retido ao imposto devido em termos finais”.