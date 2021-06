Desporto Portugal derrotado pela Alemanha Por

A seleção portuguesa perdeu esta tarde com a Alemanha, por 2-4, em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo F do Euro2020, realizado no Allianz Arena, em Munique.

Contra a corrente do jogo, coube a Cristiano Ronaldo abrir o marcador, aos 15 minutos, ficando mais perto do recorde de Ali Daei.

Porém, dois autogolos (Rúben Dias, aos 35, e Raphaël Guerreiro, aos 39) deixaram a ‘mannschaft’ na frente da partida ainda antes do intervalo.

No segundo tempo, Kai Havertz (aos 51) e Robin Gosens (aos 60) dilataram a vantagem alemã. Diogo Jota ainda reduziu para Portugal, aos 67 minutos.

Com a derrota, Portugal caiu para o terceiro lugar do Grupo F, com três pontos, sendo apanhado pela Alemanha, também com três pontos e vantagem no confronto direto.

A França, que ao início da tarde tinha empatado com a Hungria, assumiu a liderança, com quatro pontos. Os magiares ocupam o último lugar, com um ponto.