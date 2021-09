Nas Notícias Aprenda a limpar um sofá de tecido Por

Um sofá é um dos móveis mais importantes da nossa casa, mas também um dos que exigem uma ‘manutenção’ mais exigente. Isto porque as ‘agressões’ são inúmeras, desde as crianças que adoram saltar no sofá ao amigo que entorna o copo de vinho, sem falar que cães e gatos adoram deitar-se no sofá.

O sofá precisa, assim, de ser limpo com regularidade. No entanto, pelo tamanho e pela estrutura, essa limpeza pode tornar-se complicada. Veja como limpar um sofá de tecido, garantindo que mantém o conforto por muito mais tempo.

As instruções básicas para a limpeza do sofá são indicadas na etiqueta do mesmo. Caso o tecido seja retirável, a etiqueta refere como deve ser feita a lavagem e a secagem, assim como se o tecido pode ou não ser passado a ferro.

Para limpar o tecido que não pode ser retirado, vai precisar de um aspirador de pó, de uma bacia com água e sabão neutro, de uma bacia com vinagre branco e água morna, de uma esponja ou uma escova de cercas macias e de panos de limpeza.

Depois de tirar todas as almofadas e peças que puderem ser retiradas, comece por aspirar bem o sofá. Não se esqueça de passar aspirar bem entre as frestas.

De seguida, limpe as partes de metal ou madeira com um pano humedecido na água com sabão neutro. Seque bem, com outro pano.

Com a esponja ou escova, aplique a solução de vinagre com água morna, esfregando em movimentos circulares e suaves, a começar pelo topo do sofá. Utilize depois um pano para remover a humidade em excesso. Deixe secar. Se tiver ventiladores, pode direcioná-los para o sofá, acelerando o processo.

Como limpar a seco um sofá de tecido?

Há sofás de tecido cuja etiqueta refere que devem ser limpos a seco. É o caso dos sofás cujo tecido é à base de microfibra ou poliéster.

Para a limpeza a seco do sofá de tecido vai precisar de um borrifador com água e álcool e de uma esponja ou escova de cerdas macias.

Pulverize o sofá, utilizando o borrifador, e esfregue em movimentos circulares e suaves, a começar pelo topo. A secagem é quase imediata, dada a rapidez com que o álcool se evapora.

Agora, o seu sofá está limpo e pronto para continuar a ser usado. Faça uma limpeza com regularidade e prolongue a vida útil do seu sofá.