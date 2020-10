Nas Notícias Portugal com mais 14 óbitos e 1249 novos casos de infeção Por

Há agora 32 321 casos de covid-19 ativos, o que representa um acréscimo de 924 pacientes. Verificam-se mais 34 internamentos do que ontem.

Portugal regista nesta segunda-feira mais 14 vítimas mortais e 1249 novos casos de infeção com o novo coronavírus, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde divulgado há momentos.

Desde o início da pandemia, houve 2094 óbitos e 87 913 casos de infeção. Segundo a Direção-Geral da Saúde, há agora 32 321 casos ativos, o que representa um acréscimo de 924 pacientes, em comparação com o boletim de ontem.

Há ainda um aumento do número de internamentos hospitalares (mais 34 nas últimas 24 horas), com um total de 877. Desses pacientes internados, 128 estão em unidades de cuidados intensivos (mais quatro do que ontem).

Relativamente aos 14 óbitos das últimas 24 horas, oito ocorreram na região Norte e seis em Lisboa e Vale do Tejo.