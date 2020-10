Nas Notícias Condutor multado em 7,48 euros por ter banco do carro roto Por

Um condutor foi multado, em 7,48 euros, por ter o banco “não estofado”, uma infração ao Regulamento do Código da Estrada (RCE).

O incidente ocorreu no dia 22, em Vila Boa do Bispo, no concelho do Marco de Canaveses.

O auto de contraordenação, emitido pela GNR de Alpendorada, explica que condutor infringiu o artigo 23 do RCE, segundo o qual “o banco do condutor será estofado e regulável longitudinalmente”.

Esta infração é punível com uma coima que varia entre os 7,48 e os 37,41 euros.

Como o condutor optou por pagar na hora, foi multado no valor mínimo.

Por ser uma infração pouco conhecida de muitos condutores, o caso tem dado que falar nas redes sociais.