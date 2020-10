Desporto Sporting vence Gil Vicente e isola-se no segundo lugar do campeonato Por

O Sporting derrotou esta noite o Gil Vicente, por 3-1, em jogo em atraso da primeira jornada da I Liga, isolando-se no segundo lugar.

Os galos abriram o marcador por Lucas Mineiro, mas os leões deram a volta, por Sporar, Tiago Tomás e Pedro Gonçalves.

Com os três pontos, o Sporting ‘descolou’ do FC Porto e isolou-se no segundo lugar, com 13 pontos, a dois do líder Benfica.