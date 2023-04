País 10 restaurantes de norte a sul do país para aproveitar o fim de semana prolongado Por

Para ajudar a escolher onde almoçar e jantar entre os dias 29 de abril e 1 de maio, são propostas uma dezena de restaurantes situados um pouco por todo o país

Entre as opções, que vão desde o Porto a Faro, incluindo Açores e Madeira, há diversos restaurantes que oferecem oportunidades únicas, até metade do preço.

O próximo dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, calha a uma segunda-feira, pelo que muitos portugueses irão aproveitar para desfrutar de um fim de semana prolongado fora de casa. A pensar nisso, surge uma lista de dez sugestões de restaurantes de norte a sul de Portugal, sem esquecer as ilhas, com opções para todos os gostos e carteiras.

Desde a cozinha mediterrânica à americana, passando pela asiática e pela italiana; com a cidade ou o mar como pano de fundo; em ambientes mais descontraídos ou dignos de classificação Michelin – são muitas e variadas as propostas da plataforma de reservas líder na Europa para tornar os almoços e jantares destes três dias de descanso em autênticas experiências gastronómicas.

Escapadinhas com sabor

Se o destino é o Norte do país, comecemos com o distrito do Porto, onde vale a pena visitar o restaurante Almeja, que, na opinião do Guia Michelin, “apresenta uma oferta diferente na cidade, com uma carta atual e um completo menu de degustação”.

Este “casual fine dining”, cuja arte tem como base a oferta do mercado e os pequenos produtores locais, também faz parte da seleção Insider do TheFork.

Quem não pode ir a Itália, mas vai passar em Aveiro, poderá consolar-se no Il Libertino, comandando pelo Chef Rosmel Mendez, um espaço trendy e citadino que junta cores e sabores com inspiração Toscana, focando-se nas massas frescas. Tortelloni em ensopado de camarão com leite de coco e Risotto nero com calamari são alguns dos pratos do menu a não perder.

No distrito vizinho, Viseu, as atenções fixam-se num dos restaurantes do Chef Rui Paula. Com vista para o rio e os socalcos de vinhas e xisto, o DOC Douro propõe uma cozinha tradicional com toques criativos baseada em várias gerações de receitas culinárias.

Um pouco mais abaixo no mapa português, Castelo Branco não é apenas rico em património, mas também em bons restaurantes.

Um deles é o Alkimya, liderado pela Chef Sandra Duarte, que foi o grande vencedor da segunda edição do concurso Beira Interior Gourmet, em 2022, promovido pela Comissão Vitivinícola da Beira Interior. Localizado mais precisamente na Covilhã, este restaurante garante que 80% da matéria-prima utilizada na cozinha é sazonal e endógena.

Oferecendo de tudo um pouco para toda a família, Leiria é a região onde as escapadinhas se desfrutam entre o mar e o Pinhal. Mas o restaurante sugerido nesta zona do país não deixa margem para dúvidas quanto ao seu elemento: situa-se em Peniche, na Avenida do Mar e possui um nome sugestivo. O peixe e marisco são reis no The Marina, do chef Henrique Gomes, que está com 30% de desconto sobre a ementa, exceto menus e bebidas, nos dias 29 e 30 de abril.

Lisboa também pode ser uma cidade para descanso e lazer

E porque Lisboa também pode ser uma cidade para descanso e lazer, entre diversas paragens obrigatórias destaca-se o Contrabando, onde se servem várias especialidades da comida regional entre Texas e México.

Este restaurante também está com desconto sobre a ementa durante o fim de semana do feriado, neste caso de 50%.

Destino de muitas famílias em fugas de fim de semana, o Alentejo tem restaurantes imperdíveis, de que é exemplo o Howard’s Folly, em Estremoz, onde o Chef Hugo Bernardo se baseia na filosofia “da terra para o prato”, reinventando pratos tradicionais portugueses.

O Algarve também está entre as primeiras escolhas quando se trata de fazer uma pausa mais longa do quotidiano, mas o difícil é decidir entre tanta oferta de restaurantes da região.

Uma visita ao asiático Monky, em Faro, privilegia os produtos locais confecionados da mesma forma que nos seus países de origem. Outro ponto a favor é o facto de estar com 30% de desconto sobre a ementa.

Para os que terão a oportunidade de viajar até às ilhas, são recomendados ainda dois restaurantes, cuja versatilidade conquista diferentes gostos e paladares.

Na Madeira, mais precisamente no Funchal, o Casal da Penha assenta na gastronomia tradicional, internacional e mediterrânica, contando com a distinção Michelin Bib Gourmand.

Nos Açores, o restaurante Magma, em Ponta Delgada, alinha-se nos conceitos da cozinha moderna, sustentabilidade e tradição, aproveitando 100% dos recursos da ilha para integrá-los nos pratos.