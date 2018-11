Nas Notícias Porto Canal ‘vetou’ apresentação de Maria na TVI, avança o Correio da Manhã Por

Maria Cerqueira Gomes, futura apresentadora da TVI, faltou à apresentação da nova dupla do ‘Você na TV’ no ‘Jornal das 8’. Citando uma fonte que não identifica, o Correio da Manhã avança que o ‘veto’ partiu do Porto Canal.

Maria está contratualmente ligada ao Porto Canal e, de acordo com a fonte citada pelo jornal, foram os responsáveis da estação a impedir que a apresentadora fizesse companhia a Manuel Luís Goucha ontem à noite, na apresentação da dupla no principal noticiário da TVI.

“Ela vai trabalhar até 30 de novembro e, em dezembro, entra de férias. Estreia-se na TVI em janeiro”, garantiu essa fonte, que o CM cita sem identificar.

Segundo Manuel Luís Goucha, Maria Cerqueira Gomes não pôde estar presente no ‘Jornal das 8’ por já ter “um compromisso profissional”.

Maria, uma das principais figuras no Porto Canal, é a eleita da TVI para suceder a Cristina Ferreira, que se mudou para a SIC… e só se estreia no próximo ano, pois a estação de Queluz continua a emitir programas já gravados com a apresentadora.