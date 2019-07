Motores Pilotos estónios preparam TCR Ibérico no simulador Por

Robin Vaks e Mattias Vahtel nunca correram antes no Circuito de Vila Real, e por isso qual ‘ajuda’ é bem vinda. Assim os dois pilotos estónios que participam no TCR Ibérico prepararam a prova em simulador.

Dado o traçado transmontano ser extenso foi importante a Vaks e Vahtel apreenderem as várias nuances e as trajetórias a seguir. Algo que antigas lendas como Stirling Moss, Jean Behra, Ronnie Petterson ou John Miles não podiam fazer pois há 60 anos não existia tal tecnologia.

Os dois pilotos da ALM Honda Racing estão ansiosos por correrem numa pista citadina, sendo que no caso de Robin Vaks o Civic Type-R é ainda um carro que está a descobrir.

“Disputei apenas duas corridas, dos campeonatos do Báltico e da Finlândia, mas ao longo deste tempo tive oportunidade de perceber melhor o carro e seguramente que já adquiri outro ritmo”, explica o piloto estónio.

Vaks refere também: “Preparei as corridas de Vila Real no simulador com pessoas que nos dão um ‘feedback’ positivo do nosso progresso. Como em Vila Real não há muito tempo nos treinos livres, esse trabalho no simulador é perfeito”.

Já Mattias Vahtel, aos 16 anos e a cumprir a sua primeira temporada de corridas de carros de turismo, encara a prova transmontana como um desafio, mas sente-se motivado: “Participei em algumas corridas do TCR Báltico e tento estar cada vez mais próximo dos pilotos da frente. O meu objetivo próximo será conquistar um pódio, mas mais importante que isso é terminar corridas para adquirir experiência”.

“Estou ansioso por correr em Vila Real, por causa das particularidades do circuito. Já visionei diversos vídeos do WTCR, mas o trabalho no simulador também nos dá uma ótima visão geral da pista”, acrescenta o jovem piloto.

“Vou dizer-lhes que é preciso inteligência e algumas cautelas para chegarem ao fim de cada uma das duas corridas. Eu tento colocar o mínimo de pressão possível. Este ano ainda é de aprendizagem para ambos e, nesse contexto, há que acumular quilómetros. Acima de tudo, importa incentivá-los em pistas nas quais já têm alguma experiência, como, por exemplo, a de Barcelona, onde ambos fizeram testes muito recentemente”, afirma Martin Laur, o ‘team manager’ da ALM Honda Racing.