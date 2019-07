Motores “O sonho foi realizado ao vencer na minha terra” diz Edgar Florindo Por

Se Tiago Monteiro deixou o público presente em Vila Real em delírio com a sua vitória na corrida 3 do WTCR, o triunfo de Edgar Florindo na prova do TCR Ibérico foi motivo de orgulho para o piloto da ‘casa’.

Por duas vezes Florindo subiu ao lugar mais alto do pódio, e no caso do terceiro confronto com a alegria de também se impor em termos absolutos no conjunto dos concorrentes do Open de Portugal de Velocidade.

Foto: Ricardo Cachadinha

O piloto de Vila Real guiou com mestria o Seat Leon TCR da Veloso Motorsport, mesmo quando foi necessário aguentar uma forte pressão e lutas ‘porta com porta’, como é típico das corridas de carros de turismo num traçado citadino. Isto numa altura em que regressou de um período afastado das pistas.

Edgar Florindo não esquece o momento, muito especial, da sua carreira: “O sonho foi realizado. Consegui vencer na minha terra. Dedico esta vitória a todos os vila-realenses, à minha família, aos meu amigos e aos meus patrocinadores, que tornaram possível esta minha presença”.

“Cumprimos todos os objetivos, e por isso não podia estar mais satisfeito. Um ano sem competir deixava-me em desvantagem, num ambiente tão competitivo como este. Mas julgo que se notou pouco esse ‘handicap’, já que felizmente consegui ultrapassar todas as dificuldades, e os resultados falam por si”, acrescenta o piloto de Vila Real.