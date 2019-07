Motores Edgar Florindo fez a festa ‘em casa’ no TCR Ibérico Por

Se o muito público presente no 50º Circuito de Vila Real não pôde hoje festejar uma subida ao pódio de Tiago Monteiro, pelo menos pode aplaudir o triunfo de um piloto da terra no TCR Ibérico, graças à vitória de Edgar Florindo.

Numa prova dominada em grande parte por Robin Vaks, a verdade é que o duelo entre o estónio e o piloto de Vila Real acabaria por resultar na eliminação do homem do Civic Type-R da ALM Honda, que acabou contra os rails.

Fotos: Ricardo Cachadinha

Florindo e Vaks disputavam o mesmo espaço de asfalto e o piloto do Báltico saiu pior da refrega, enquanto o homem da casa cruzou a meta, confirmando a rapidez já evidenciada aos comandos do Cupra TCR. Após a prova ambos foram chamados ao colégio de comissários desportivos, que decidiram manter a classificação da corrida.

Robin Vaks queixa-se de Edgar Florindo dizendo que o transmontano “foi por dentro da curva” e o tocou atirando o Honda contra os ralis. “Não é um gesto desportivo e devia ser penalizado por isso. Nas últimas voltas os pneus já estavam muito degradados e tive de geri-los, o que permitiu a aproximação do Florindo, mas nunca pensei perder daquela maneira considerou o piloto estónio.

Obviamente que para o vencedor a perspetiva foi diferente: “Foi a vitória da raça, do querer e de quem nunca baixou os braços. Rodei sempre atrás do Vaks, na última volta aproximei-me bastante e planeei ultrapassá-lo naquela curva. Se lhe dei um toque? Sim, houve um contacto entre nós, mas porque ele não deixou espaço. Concretizei um sonho, que era vencer em Vila Real, no circuito da minha terra”.

Mas a prova teve outras incidências para além da luta pela vitória, como o embate nos rails do favorito Francisco Mora, que partiu da ‘pole positivo’, devido a um incidente insólito. “Não houve formação para a partida e eu fui o mais prejudicado. Acelerei subitamente na tentativa de recuperar a minha posição na grelha, dei um pequeno ‘toque’ no Vaks e fui aos rails. A partida foi dada de uma forma péssima. Estou muito desiludido”, desabafou o piloto portuense.

Sem Francisco Mora primeiro, e depois sem Robin Vaks, o interesse jogou-se mais atrás na que passou a ser a luta pelo segundo posto, na qual Mattias Vahtel, no segundo Honda da ALM, saiu vencedor, face a Gustavo Moura, no Audi RS3 LMS da Veloso Motorsport.