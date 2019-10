Motores Pilotos de Clássicos e Legends mostram confiança com adesão no Algarve Por

A quinta e última prova dos campeonatos de Portugal de Clássicos, Clássicos 1300 e Legends – que terá lugar este fim de semana em Portimão – vai contar com seis dezenas de viaturas e mais de 70 pilotos.

Esta adesão confirma a confiança na associação (ANPAC) que representa os concorrentes e que é a promotora da competição, juntando-se a outros belos clássicos existentes na Europa no Autódromo Internacional do Algarve.

O número de inscritos para esta jornada de encerramento, uma semana depois do traçado algarvio ter recebido a última prova do Open de Portugal de Velocidade, vem evidenciar a validade do trabalho da ANPAC, e que desde já deixa satisfeitos os seus responsáveis.

João Macedo Silva, membro da direção da ANPAC, e piloto ativo do ‘Nacional’ de Clássicos, deixa os seus agradecimentos “pela fantástica época” que todos os participantes “proporcionaram até ao momento.

O piloto do Porsche laranja enfatiza: “Estas grelhas em Portimão são mais uma prova de confiança que a ANPAC recebe. Sem esta dedicação e sem este espírito não teríamos campeonatos de Velocidade em Portugal. Os pilotos de Clássicos e Legends não são profissionais. São apaixonados que muitas vezes abdicam de compromissos pessoais e profissionais porque acreditam no campeonato, porque partilham este espírito de club racing”.