Race Ready deixa o Algarve Classic Festival

A Race Ready anunciou que deixaria de fazer parte da organização e promoção do Algarve Classic Festival com efeitos imediatos.

Para trás ficam seis anos de promoção de um evento que levou grandes máquina de outros tempos ao Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

Mas a estrutura dirigida por Diogo Ferrão e a Parkalgar não chegaram a acordo para continuar a parceria, que levou até à pista de Portimão o maior festival de Historic Racing da Península Ibérica, com um recorde de 388 inscritos.

E se o evento irá continuar em 2020, será apenas com a Parkalgar como promotor, tal como já tinha sucedido nas edições de 2012 e 2013, enquanto a Race Ready irá prosseguir na promoção dos restantes eventos ibéricos, assim como com as suas competições noutros eventos a realizar no AIA.