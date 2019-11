Motores Fernando Xavier garante ‘tricampeonato’ no Algarve Por

Fernando Xavier despediu-se da temporada 2019 do Campeonato de Portugal de Clássicos com a conquista do terceiro título da sua categoria no Autódromo Internacional do Algarve.

Aos comandos do seu Volkswagen Sirocco o piloto do Porto esteve sempre em bom plano, repetindo o pódio das categorias 1600 e H81 nos dois confrontos do fim de semana realizados na pista de Portimão.

Depois de ter arrancado da 22ª posição da grelha de partida para o confronto de sábado Fernando Xavier conseguiu recuperar vários lugares e terminar a prova no 14º posto absoluto, para na corrida de domingo repetir a performance.

“Correu bem. Atingimos os objetivos pretendidos, que foi a vitória no campeonato da classe. Na segunda corrida é que tive um pequeno incidente, que envolveu o Lotus Elan de Alexandre Guimarães. E depois foi o Datsun 1200 de José Fafiães, que deixo dano na porta do lado direito do meu carro. Mas são os normais incidentes de corrida”, comentou o piloto portuense.

Fernando Xavier considera que esta foi uma boa despedida de época: “Foram dois segundos lugares nas categorias 1600 e H81, pelo que estou muito feliz. Assim como o tricampeonato. Custou mas conseguimos. Vamos agora para o período de defeso, onde o Volkswagen Sirocco vai ser todo revisto. No entanto para 2020 devo fazer duas ou três provas”.