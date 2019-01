Fórmula 1 Pierre Gasly garante que não será segundo piloto na Red Bull Por

Pierre Gasly diz que não vai para a Red Bull Racing para ser “segundo piloto” de Max Verstappen na próxima temporada de Fórmula 1.

O francês foi promovido à equipa de Milton-Keynes para substituir Daniel Ricciardo depois de uma época completa pela Toro Rosso e ter terminando o Campeonato do Mundo de 2018 na 15ª posição e 29 pontos, tendo como melhor resultado o quarto lugar no Grande Prémio do Bahrain.

Gasly está ciente das suas novas responsabilidades numa equipa de topo, mas não se assume como subalterno do seu companheiro de equipa: “Certamente que vou estar mais próximo dos melhores pilotos da grelha de momento e para mim será um grande desafio. Por isso vou levar o meu tempo para ser competitivo, mas não vou para ali (Red Bull) para ser segundo piloto. Não é isso que quero nem vou estar satisfeito com isso”.

“Se tenho o carro para ganhar então é isso que adorarei fazer. Se tenho um carro para estar no top cinco então esse será o meu objetivo. Mas no final do dia fiz apenas a minha primeira época completa na Fórmula 1, e certamente que vou melhorando cada vez mais, época após época, porque a experiência tem um papel muito importante em tudo o que faço”, sublinha o jovem piloto francês.

Pierre Gasly diz que sabe que ainda não atingiu todo o seu potencial, mas que isso só o motiva: “Vou estar totalmente dedicado a dar tudo o que possa para atingir o meu melhor nível o mais brevemente possível”.

O jovem piloto da Normandia diz que competir com Max Verstappen é motivador: “Claro que Max é um dos tipos mais rápidos do momento, e por isso estou entusiasmado por correr a seu lado. Claro que isso vai elevar o nível. Espero estar à altura e ter uma boa performance logo no começo. Mas estou certo que vou melhorar ao longo da época”.

Para já a prioridade de Gasly vai ser sentir-se à vontade na equipa: “Provavelmente vou precisar de algum tempo para estar confortável na equipa, habituar-me ao carro, às pessoas e ao método de trabalho. Vindo da Toro Rosso para a Red Bull os objetivos são diferentes, mas a cultura na equipa também é diferente, basta que lembrar que equipa tem uma cultura britânica. Por isso esse tipo de coisas leva algum tempo”, enfatiza Gasly numa alusão ao facto da sua nova formação estar sediada a norte de Londres.