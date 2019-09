Motores Peugeot Rally Cup Ibérica de regresso no Rali Terras D’Aboboreira Por

A Peugeot Rally Cup Ibérica está de regresso após o interregno de verão para disputar o Rali Terras D’Aboboreira, que leva a prova do Clube Automóvel de Amarante até outras paragens.

Será em classificativas de Amarante, Baião e Marco de Canaveses que os Peugeot 208 R2 vão agora ‘medir forças’, numa competição atualmente liderada pelo espanhol Daniel Berdomás, enquanto a Inside ocupa o primeiro posto provisório entre as equipas inscritas na copa.

Uma dezena de especiais, perfazendo 104,3 km esperam 14 ‘leõeszinhos’ de Sochaux, integrando concorrentes de Portugal e de Espanha, que no cenário do Baixo Tâmega tentarão superar-se.

“À semelhança do que sucedeu na primeira edição, no ano passado, o equilíbrio volta a ser uma das notas dominantes. Tal é visível quer pela relativa proximidade de pontuações, quer pelas lutas diretas que se têm travado nos diferentes troços dos três ralis já disputados”, salienta José Pedro Fontes da Sports & You, a quem cabe colocar a competição no terreno.

E desportivamente assim será. Daniel Berdomás chega a Amarante com 18,55 pontos de vantagem sobre o seu compatriota Josep Bassas e 21,84 sobre Daniel Nunes, o melhor representante português mas que não marcará presença neste evento.

Pedro Antunes, José Maria Reyes – que também está ausente – e Ruiari Bell, constituem um grupo separado por

pouco mais de três pontos. Já Carlos Fernandes irá tentar aproveitar as ausências de Sergi Francoli, George Linnamae e Alberto Monarri, para se afastar dos seus adversários na parte mais baixa do top 10. Ricardo Sousa, Hugo Lopez e José Luís Pelaez espreitam por isso uma possível a esse lote do dez primeiros.