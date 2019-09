Motores Filipe Nogueira com um bom resultado ‘em casa’ Por

Foi na sua terra que Filipe Nogueira comemorou uma vitória na categoria RC4 do Campeonato de Portugal de Ralis no Rali Terras D’Aboboreira.

Depois de uns preparativos complicados, o piloto de Baião acabou por conseguir andar entre os primeiros das duas rodas motrizes e chegar à segunda posição dos RC4 no primeiro dia da prova do Clube Automóvel de Amarante.

“Devido a uma pequena avaria (fuga de óleo) antes do teste que estava previsto na véspera da prova e também no ‘shakedown’ do rali devido aos inúmeros incidentes que acabaram por atrasar a especial e impediu também de arrancarmos, acabando por ter o primeiro km decorrido com carro em ritmo de corrida já na primeira especial do rali”, começa por explicar Filipe Nogueira.

Mas depois as coisas melhoraram na prova, pois juntamente com o seu navegador João Vieira, o piloto duriense adotou um ritmo muito interessante no Peugeot 208 # 21. Andamento que prosseguiu no sábado. Isto apesar de nem tudo ter corrido na perfeição.

“Durante a manhã cometemos um erro com as pressões dos pneus que condicionou o nosso andamento nas 3 primeiras especiais. De tarde com um carro irrepreensível e já mais adaptados ao Peugeot 208 melhoramos bastante de especial para especial, tendo sido a última PEC a cereja no topo do bolo. Conseguimos imprimir um andamento forte que nos permitiu registar um tempo a meio do bravo pelotão da Peugeot Rally Cup Ibérica a escassos segundos dos lugares da frente”, salientou Filipe Nogueira.

O piloto de Baião faz assim um balanço positivo da sua participação: “Foi um final de rali bastante emotivo e competitivo para nós, o que nos deixa extremamente felizes pela nossa prestação e pelos resultados alcançados”.

“Um muito obrigado a todos os que nos acompanharam, acarinharam e apoiaram neste rali de ‘casa’. Um grande agradecimento aos nossos parceiros e à CRN Competition e à TRS Racing Team por mais uma vez nos terem disponibilizado um carro irrepreensível”, conclui Filipe Nogueira.