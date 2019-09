Motores Paulo Moreira com missão cumprida no Rali Terras D’Aboboreira Por

Paulo Moreira e Marco Macedo não tiveram vida fácil no Rali Terras D’Aboreira, mas acabaram por cumprir os objetivos a que se propunham na Peugeot Rally Cup Ibérica,

A dupla do Peugeot 208 R2 terminou a prova do Clube Automóvel de Amarante entre os 12 melhores do troféu monomarca instituído pela Peugeot de Portugal e Espanha.

Fotos: Eduardo Abreu/Zoom Motorsport

Desde logo o piloto sabia que acompanhar os melhores da competição seria uma tarefa complicada, e os vários incidentes que marcaram o início da participação também não ajudaram naquela que foi a sétima prova do Campeonato de Portugal de Ralis.

“Foi um rali algo atribulado no início. Alguma indefinição quanto à realização das especiais e um ‘shakedown’ algo atribulado que acabamos por não conseguir fazer”, admite Paulo Moreira.

Sobre a sua prova o piloto salientou o facto de vir de um período de inatividade, o que acabou por influenciar o resultado: “Entrámos bem para quem estava à um ano parado, mas temos que ter noção que temos uma postura diferente dos nossos adversários no troféu que vão estando à partida de todas as provas e somente focados em vencer, com um ritmo fortíssimo onde naturalmente não é fácil para nós acompanhá-los”.

“Acima de tudo, foi possível desfrutar destas especiais e do nosso Peugeot 208 R2, onde deixo um agradecimento à nossa equipa técnica – a Raceseven pelo excelente carro que nos entregou, mas no entanto algumas asneiras no primeiro dia e falta de ritmo no segundo, acabou por comprometer a nossa prova em termos desportivos, mas subimos ao pódio final”, refere também Paulo Moreira.

A rematar o piloto diz que vai para a próxima prova do troféu com renovada expetativa: “Estivemos uma vez mais presentes numa competição de referência, o que por si só nos deixa bastante motivados e com foco já para o próximo grande desafio onde vamos estar à partida do RallyRacc Catalunya – Costa Dourada para uma ‘jornada’ completa numa prova do Campeonato do Mundo de Ralis”.