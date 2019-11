Motores Peugeot Rally Cup Ibérica conclui época em Madrid Por

A Peugeot Rally Cup Ibérica 2019 caminha para o seu final, que terá lugar no próximo fim de semana com o Rali Comunidade de Madrid.

Com a dupla espanhola Daniel Berdomás e David Rivero consagrados como campeões de pilotos e navegadores, respetivamente, este evento será muito aberto, pois ‘só’ falta definir o ‘ranking’ entre os vencedores do troféu de equipas.

Trata-se também de um rali com características muito diferentes das habituais, já que parte da sua estrutura competitiva recorre ao Circuito de Jarama, pista que na década de 1970 recebeu a Fórmula 1. Das oito especiais do rali madrilenho, quarto correm-se na zona montanhosa em redor de Madrid e a outra metade em diferentes configurações de uma pista normalmente usada em corridas de velocidade e resistência.

Para este evento estão inscritos na Peugeot Rally Cup Ibérica 15 equipas aos comandos dos competitivos 208 R2, sendo que com os principais cetros entregues a Berdomás e a Rivera ficará por saber qual a melhor entre as três formações candidatas ao título na prova organizada pelo RACE (Real Automóvel Clube de Espanha).

Neste momento lidera a portuguesa Inside Motor, com 104 pontos, mas a TRS Rally Team está a apenas um pontos, enquanto a GC Motorsport está a 14.

Entre pilotos ainda a discutir as posições secundárias do troféu há alguns melhor colocados, como o espanhol Josep Bassas, segundo com 68,21 pontos, o britânico Ruiari Bell e o português Carlos Fernandes (64,04 pontos). Mas também há que não esquecer Ricardo Costa, Pedro Antunes, Sergi Francoli, José Maria Reyes, José Luís Pelaez e Daniel Nunes.

Entre os navegadores, o britânico Darren Garrod (65,83 pontos) já chega a Madrid na posse do vice-campeonato, devido à ausência do seu suposto adversário, Axel Coronado (39,71 pontos). Atuais quarto e quinto classificados nesta categoria, Maria Salvo (30,83 pontis) e Paulo Lopes (29,62 pontos) irão lutar entre si para alcançar o derradeiro lugar do pódio, no ranking geral da copa.