Ministra da Saúde chamada ao parlamento sobre relatório de acesso a cuidados de saúde

O parlamento aprovou hoje a audição da ministra da Saúde para esclarecer alguns dados do Relatório Anual sobre o Acesso a Cuidados de Saúde nos Estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e Entidades Convencionadas em 2018.

O requerimento do PSD foi aprovado por unanimidade na reunião de hoje na Comissão da Saúde, mas ainda não está definida a data em que será realizada.

O PSD quer ouvir a ministra sobre o relatório que foi enviado à Assembleia da República, no passado mês de setembro, um documento que considera de “extrema relevância na medida em que apresenta informação relativa à informação da estrutura de prestação de cuidados e ao desempenho das instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS), em termos de acesso a cuidados de saúde”.

No requerimento, o grupo parlamentar do PSD refere que o Relatório contém “alguns dados preocupantes e que revelam uma crescente degradação do acesso a cuidados de saúde no SNS, designadamente entre os anos de 2017 e 2018”.

O PSD aponta como exemplos o aumento da percentagem de consultas hospitalares realizadas fora dos Tempos Máximos de Resposta Garantida para 29 por cento e o crescimento do número de utentes do SNS em lista de espera para cirurgia para mais de 244 mil.

O agravamento da média do tempo de espera dos doentes operados para 3,3 meses é também apontado no requerimento assinado pelos deputados Ricardo Baptista Leite e Álvaro Almeida.