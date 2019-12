Motores Peugeot Rally Cup Ibérica com o novo 208 Rally4 no final do próximo ano Por

A Peugeot revelou o novo 208 Rally4 que vai ser utilizado na próxima edição da Peugeot Rally Cup Ibérica, a competição organizada pelos importadores da marca no nosso país e em Espanha.

Depois da marca ‘mãe’ ter revelado o novo bólide há algumas semanas, foi a vez da nova máquina da Peugeot Sport ser mostrada a pilotos, equipas e imprensa no nosso país.

Integrado na rebatizada categoria ‘Rally 4’ pela FIA – a antiga categoria das duas rodas motrizes – o novo 208 Rally 4 será a ‘arma’ com que os concorrentes da competição ibérica vão contar nos próximos anos e que estará disponível a partir do segundo trimestre de 2020.

Segundo a marca de Sochaux trata-se de “um carro de ralis fiável, acessível, eficiente e de performances renovadas, num exemplo único de experiência de condução” na categoria.

A região de Celorico de Basto serviu de cenário para a revelação do Peugeot 208 Rally 4 entre nós, e que envolve pilotos oriundos de Portugal, Espanha, França e Itália, que assim têm a possibilidade conhecer, bem a fundo, um carro totalmente novo, desenvolvido com base no novo modelo de produção para o segmento B da casa de Sochaux, aproveitando as suas evoluções técnicas e estéticas.

Os engenheiros da Peugeot Sport desenvolveram o 208 Rally 4 desde o verão do ano passado, sendo depois testado e apurado por pilotos experientes em vários tipos de superfícies e sob condições extremas.

Em termos mecânicos o novo bólide de Sochaux é animado por um novo motor de três cilindros 1.2 litros turbo, que utiliza a mais recente tecnologia PureTech, uma gestão eletrónica Magnetti Marelli, e debita 208 cv de potência, sendo servida por uma caixa de velocidades SADEV. A plataforma é a nova CMP, partilhada pelos mais recentes modelos do segmento B do Grupo PSA.

De referir ainda que no norte do país estão mesmo duas duplas da Peugeot Rally Academy que em 2029 se sagraram campeões da Europa (FIA ERC3 e FIA RC3 Junior) e de França; Efrén Llarena e Sara Fernandez e Yohan Rossel e Benoit Fulcrand, com os dois pilotos a proporcionarem ‘co-drive’ a alguns convidados.

Esta operação é organiza pela Peugeot Portugal e pela Peugeot Espanha com a logística garantida pela Sports & You, representante da PSA Motorsport no nosso país.