Campeão da Rally Cup Ibérica bate Pedro Antunes no Rali de Madrid

Motores

Foi um duelo pela vitória na última prova da Peugeot Rally Cup Ibérica, o Rali Comunidade de Madrid, que Pedro Antunes e Daniel Berdomás protagonizaram até ao fim do evento do RACE.

O piloto português acabou batido pelo seu rival e campeão em título por escassos 1,2 segundos. Um testemunho do equilíbrio que se viveu ao longo da temporada na competição coorganizada pela Peugeot de Portugal e Espanha para os 208 R2.

Daniel Berdomás e David Rivera desferiram o seu golpe final na última especial, impedindo Pedro Antunes e Paulo Lopes de festejar uma vitória que lhes parecia (quase) entregue.

Houve que esperar pelo derradeiro troço ao cronómetro, para se conhecer quem ocuparia o lugar mais alto do pódio final. Entregando-se a fundo na derradeira classificativa da prova, a dupla espanhola não só anulava os 6,3 segundos que tinha de atraso sobre os seus adversários lusos, como cifravam a diferença de tempos final em 1,2 segundos, garantindo, assim, uma vitória muito suada, mas saborosa.

“Estamos satisfeitos com a nossa prestação num rali onde, enquanto teve verdadeiras especiais, demonstrámos o nosso andamento, registando três melhores tempos em quatro possíveis”, salientou Pedro Antunes no final.

Para o piloto de Torres Vedras a estrutura da prova, com especiais no Circuito de Jarama “não se coaduna com a essência dos rali”, e sublinha: “No final não conseguimos segurar a vantagem. Ainda assim, foi igual para todos e venceu o que melhor soube lidar com esta realidade. Foi, ainda assim, um bom segundo lugar para uma época repleta de situações que nos foram menos favoráveis”.

Atrás dos dois perfilaram-se nove outras duplas que, aos comandos dos competitivos Peugeot 208 R2, deram um colorido muito especial a esta prova, a última de seis ralis corridos na Península Ibérica, três em Portugal e outros tantas em Espanha.

Quem teve, também, razões para festejar foram Carlos Fernandes e Valter Cardoso, que com o terceiro lugar em Madrid garante o vice-campeonato de pilotos, enquanto o co-piloto Darren Garrod confirma o lugar de delfim entre os navegadores, posição que já havia alcançado no da Catalunha.

Fernandes e Cardoso, eles que bateram por apenas seis décimas os espanhóis Sergi Francolí e María Salvo, assegurando, com isso e em complemento, o estatuto de vice-campeões, batendo no processo Josep Bassas/Manuel Muñoz e Ruiari Bell/Darren Garrod, que terminariam o rali por esta ordem, com uma diferença de 1,8 segundos, nos quarto e quinto lugares.